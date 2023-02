A TAMCO deu início às suas atividades em 1961 e atualmente é uma grande empresa especializada em lubrificantes. Nesta semana, a companhia anunciou um novo processo seletivo e busca por profissionais especializados para atuar em suas unidades de negócios. As vagas disponíveis são de caráter nacional e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

TAMCO abre novos EMPREGOS na região de Franco da Rocha

A Tamco oferece diversos serviços ao mercado e os principais incluem a produção, armazenamento e envase de óleos lubrificantes e aditivos, além da criação de private label. Trata-se da fornecedora de lubrificantes da marca Falke com aplicação industrial e automotiva.

Para continuar crescendo e se tornar referência em seu segmento, a companhia disponibilizou novas oportunidades de empregos em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos participantes.

Auxiliar Administrativo – Necessário possuir conhecimento em emissão e entrada de notas fiscais, básico em Excel, Outlook, pacote Office, sistema ERP, ser organizado e possuir boa comunicação – (Franco da Rocha/SP);







Banco de Talentos – o Banco de Talentos é uma ferramenta própria para aquelas pessoas que não encontraram a vaga de interesse mas desejam fazer parte da equipe e mostrar os seus talentos – (Franco da Rocha/SP).

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos interessados em realizar a inscrição para participar do processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos. Em seguida, selecionar a vaga de interesse e encaminhar um currículo para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.