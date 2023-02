TAMCO abre vagas de emprego em Franco da Rocha

A TAMCO, empresa especializada em óleos básicos e lubrificantes, inaugurou a primeira unidade no ano de 1961. A empresa abriu novas vagas de emprego na região de Franco da Rocha no país. Confira, a seguir.

TAMCO abre vagas de emprego na região de Franco da Rocha

A TAMCO, inaugurada em 1961, é uma empresa especializada na distribuição de lubrificantes e óleos básicos no país. Ao longo de sua trajetória, a companhia expandiu seus serviços, mas sempre se manteve ligada às necessidades dos clientes.

Atualmente, a companhia possui um moderno laboratório à sua disposição, permitindo a criação de vários produtos para o mercado. Nesta data, a rede abriu vagas de emprego na região de Franco da Rocha. Confira, a seguir.

Auxiliar de Expedição (Vaga Efetiva) – Franco da Rocha / SP: Necessário ter ensino médio completo, desejável conhecimento em sistemas ERP’s, curso de operador de empilhadeira, noções de informática e CNH categoria B;

Banco de Talentos – Franco da Rocha / SP: Se não encontrar uma vaga que atende seus requisitos, mas quer fazer parte da equipe da empresa, deixe seu currículo no banco de talentos.

Como se candidatar

Com um ambiente de trabalho moderno e inovador, a companhia abriu vagas de emprego na região do Franco da Rocha, em São Paulo. Acesse o site 123empregos e encontre informações sobre o processo seletivo.

