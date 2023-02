Tatiana Suarez adora confronto com Rose Namajunas e rejeita revanche de Carla Esparza: ‘Eu pegaria um caso duas vezes’

Oficialmente de volta à luta pelo título do UFC, a invicta veterinária de MMA Tatiana Suarez sabe contra quem ela quer lutar – e contra quem ela não quer.

Questionado sobre confrontos em potencial, Suarez deu as boas-vindas a uma luta com a bicampeã peso-palha Rose Namajunas, sua futura colega nos 115 libras após seu teste bem-sucedido nos 125 libras.

“Não tenho medo de lutar contra os melhores, porque isso significa que sou o melhor, então adoraria lutar contra alguém como Rose”, disse Suarez na coletiva de imprensa pós-evento do UFC Vegas 70 após sua finalização no segundo round. vencer Montana De La Rosa. “Ela é uma atacante incrível. Ela é uma incrível artista marcial. Ela também superou muitas coisas em sua vida e eu a respeito como pessoa.

“Então, quando digo que quero lutar contra eles, não é falta de respeito. Não estou tentando ser desrespeitoso. Eu só acho que quero lutar contra todas as grandes pessoas, você sabe o que quero dizer? E é por respeito que quero fazer isso. Sinto que é uma honra dividir uma jaula com alguém.”

Suarez voltou de uma dispensa de quase quatro anos devido a lesões no pescoço e no joelho. Quando ela deixou a divisão de 115 libras, muitos pensavam que ela estava em busca de uma chance pelo título. Sua vitória sobre De La Rosa a deixou com opções para seu próximo desafio. Mas ela prefere não pisar em terreno antigo, descartando uma pergunta sobre uma revanche com a ex-campeã Carla Esparza, a quem ela derrotou no UFC 228.

“Acho que ninguém quer me ver lutar com Carla de novo”, ela riu. “Vamos ser realistas, tipo, eu pegaria um caso duas vezes. Não, não estamos fazendo isso. [I’m] não estou dizendo que ela não melhorou, mas só acho que vocês viram a primeira luta, acho que nem teria nada de diferente na segunda luta com a Carla. Então, não vamos fazer isso.

O presidente do UFC, Dana White, não tem certeza de onde Suarez se encaixa, mas está completamente impressionado com o retorno dela.

“Vamos ver onde ela termina no ranking e fazer mais algumas lutas em seu currículo e ver o que acontece”, disse ele. “Não há dúvida… ela é uma das melhores do mundo. Houve muita conversa na internet e muito hype sobre ela voltar hoje à noite. Muitas pessoas estão animadas para ver como ela lidaria com a adversidade novamente, e ela ficou incrível”.

Uma coisa ficou clara após a vitória dominante de Suarez: ela trabalha melhor com sentimentos pessoais investidos em suas lutas. De La Rosa minimizou o hype que trouxe para o octógono, dizendo que havia vencido oponentes menores em lutas anteriores. Ela levou isso a sério.

“A Montana é dura, e fiquei muito honrado em dividir o cage com ela, porque ela tem muitas lutas, e ela aceita lutas muito difíceis, e eu a respeito muito por ter entrado no cage comigo. Respeito qualquer pessoa que entra na jaula comigo, independentemente do que digam sobre mim. Acho que talvez ela tenha dito algumas coisas que talvez eu não tenha gostado, mas eu fiquei tipo, tanto faz. Eu levei isso um pouco a sério, mas depois pensei, talvez isso a fortaleça ou o que quer que seja, faça-a se sentir um pouco melhor.

“Eu apenas tento não levar as coisas para o lado pessoal, mas eu sou uma mulher, e às vezes você fica um pouco irritado quando alguém diz algo sobre nós. … Acho que ela disse isso talvez porque todo mundo era tão pequeno que eu só podia lutar com eles porque eram pequenos. Bem, ela pesa 125 libras, e eu lutei com ela e não só isso, mas treinei pessoas com pessoas muito maiores que ela nos treinos e posso derrubá-las.