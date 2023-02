Tatiana Suarez mira alto antes de reviravolta no UFC Vegas 70: ‘Acho que vou ser campeã’

Tatiana Suarez está há muito tempo afastada do octógono, mas seus objetivos não mudaram nem um pouco.

A lutadora invicta faz seu tão esperado retorno à ação neste sábado, quando enfrentará Montana De La Rosa no peso mosca do UFC Vegas 70. Quando Suarez entrar no cage, será sua primeira luta desde junho de 2019.

No dia da mídia do UFC Vegas 70 na quarta-feira, Suarez foi questionada se ela ainda sente que é seu destino usar o ouro do UFC e ela não mediu palavras com sua resposta.

“Acho que vou ser campeão e acho que mal posso esperar para pegar o cinturão e depois defender o máximo de vezes que puder e depois porque muita gente gosta de focar no ‘bicampeão’ ou seja o que for, acho muito legal quando você tem um campeão que é tão dominante em sua categoria e eles defendem várias vezes”, disse Suarez. “Quero defender meu cinturão várias vezes antes de subir para o peso mosca e fazer todas essas coisas.”

Antes de sua longa dispensa, Suarez (8-0) era uma das principais competidoras da divisão peso-palha. Ela dominou a competição na temporada 23 de O ultimo lutador e então venceu suas primeiras cinco lutas no UFC. Essa sequência inclui vitórias unilaterais sobre a bicampeã peso-palha Carla Esparza e Alexa Grasso, que desafia Valentina Shevchenko pelo título dos moscas no UFC 285.

A reserva peso mosca de sábado é mais uma questão de conveniência para Suarez, que planeja reduzir para 115 libras em breve.

“Acho que quero descer para o peso palha”, disse Suarez. “Só acho que é onde me encaixo e mal posso esperar para voltar ao chão assim que terminar essa luta. Eu só queria colocar meu pé de volta na porta e apenas me concentrar em voltar à competição e não me preocupar com o corte de peso, ter certeza de que meu corpo estava saudável. Eu não estava com déficit calórico durante todo o acampamento, então isso é sempre bom, certo? Então chegando na semana da luta eu realmente não tenho que me estressar muito com o corte de peso, então isso é bom também.

“Gosto do desafio de voltar à minha classe de peso natural e ser magro e rápido e coisas assim.”

Suarez demorou para voltar à ação após sofrer uma lesão grave em 2019 que a forçou a desistir de uma luta com Roxanne Modafferi que aconteceria no UFC 266. Segundo Suarez, ela rompeu vários ligamentos do joelho, o que deixou qualquer esperança de um retorno antecipado à competição completamente fora de questão.

“Quando tive a lesão no joelho, foi definitivamente muito desanimador por alguns dias, eu literalmente apenas deitei na minha cama e chorei”, disse Suarez. “Então eu me levantei como sempre faço e literalmente estava na moto aerodyne com uma perna e dois braços e apenas indo HAM e pensei, não há nada que vai me impedir de ser o que eu acho que estou destinado a ser e eu acredito nisso. Então eu apenas me recompus e aqui estou eu.

No caminho do retorno dos sonhos de Suarez está De La Rosa (12-7-1), um grappler corajoso que compilou um sólido cartel de 5-3-1 no UFC. Suarez é conhecida por seu wrestling poderoso, então De La Rosa pode se tornar uma luta de estilo favorável se a Suarez que vimos no passado retornar no sábado.

Suarez pretende marcar uma finalização que agrade ao público e, depois disso, ela está deixando o resto nas mãos dos matchmakers.

“Eu definitivamente quero obter uma vitória dominante”, disse Suarez. “Quero finalizar, sempre busco finalizar. Vamos ver, eu realmente não sei, isso depende da promoção. Eu só gosto de fazer o meu trabalho e pronto, eles podem fazer o que quiserem. Mas sei que se continuar vencendo, é questão de tempo até eu segurar o cinturão. Então, só tenho que fazer o meu trabalho, é nisso que estou focado e é isso que importa.”