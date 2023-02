Tauste Supermercados abre OPORTUNIDADES de emprego em São Paulo

A Tauste é uma rede de supermercados presente em diversas cidades do estado de São Paulo. Quem trabalha na empresa, atua com profissionalismo, ética e responsabilidade; garantindo sempre o melhor serviço para seus clientes. A companhia está, hoje, ofertando vagas de emprego. Confira, a seguir.

Tauste Supermercados abre vagas de emprego em São Paulo

A Tauste busca por pessoas que queiram fazer parte do time da empresa. Trata-se de uma empresa 100% brasileira, que oferece salários compatíveis e diversos benefícios aos seus funcionários.

A rede de supermercados está presente em oito cidades de São Paulo há mais de 31 anos, atuando com comprometimento, honestidade e profissionalismo. Confira, abaixo, as oportunidades oferecidas pela empresa:

Operador de Caixa – Sorocaba / SP;

Motorista – Marília / SP;

Fiscal Assistente de Loja – São José dos Campos / SP;

Empacotador – Jundiaí / SP;

Auxiliar de Marketing – Marília / SP;

Assistente de Vendas – Bauru / SP;

Assistente de Limpeza – Sorocaba / SP;

Açougueiro Assistente – São José dos Campos / SP;

Armazenista de Câmara Fria – Jundiaí / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Quem se interessar por alguma das funções disponíveis pela Tauste, pode acessar o site 123 empregos, realizar seu cadastro e anexar seu currículo, seguindo as orientações que estão disponíveis na página. Humildade e transparência devem fazer parte do perfil do candidato.

