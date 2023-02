Taylor e Hadwin, do Canadá, dividem a liderança no Phoenix Open do PGA Tour após o atraso do gelo

Ma geada da manhã deu lugar a rajadas de vento na quinta-feira no WM Phoenix Abertolevando a condições de pontuação complicadas no TPC Scottsdale.

“Na verdade, senti que o melhor swing que dei no dia foi o par 3 em sétimo, e acertei 20 jardas acima do green”, o melhor classificado Rory McIlroy disse após uma abertura de 2 sobre 73 que o deixou sete tacadas para trás.

A geada atrasado a largada por 1 hora e 50 minutos, com vento soprando de nordeste e rajadas de 40 km/h. A temperatura subiu de 40 graus pela manhã para 60 graus à tarde quando a maior festa do golfe começou Semana do Super Bowl no Vale do Sol.

“Dia complicado”, disse McIlroy. “Espero que o vento continue esta tarde para os caras lá fora, e vamos voltar amanhã.”

Jon Rahm assiste sua tacada inicial no segundo buraco durante a primeira rodada do Phoenix Open.LAPRESSE

amigos canadenses Nick Taylor e Adam Hadwin compartilhou a liderança com 5 abaixo de 66 quando o jogo foi suspenso por causa da escuridão com toda a onda da tarde incapaz de terminar.

Xander Schauffele abriu com 67. Jason Day e Jim Herman também estavam 4 abaixo, com Day terminando 10 buracos e Herman 13.

Taylor jogou na defesa nove em 6 abaixo de 30 depois de fazer a virada em 1 over. O duas vezes vencedor do PGA Tour mora na área e frequentemente pratica no TPC Scottsdale.

“Eu não vejo muito vento nordeste aqui“, disse Taylor. “É definitivamente o mais forte dos ventos, especialmente descendo o trecho. Todos esses buracos estão jogando muito mais do que o normal. Já vi muitas condições de vento, mas este foi um dos trechos mais difíceis que já joguei aqui.”

Hadwin também mora na área

“Você tinha que ser muito mais paciente do que normalmente faz neste lugar”, disse Hadwin. “Você não poderia realmente perseguir passarinhos como normalmente fazemos aqui.”

Ele parou os últimos quatro buracos para perder o direito de se gabar de Taylor.

“Estou realmente desapontado Não cheguei a 6 abaixo porque vi Nick lá em cima e queria segurá-lo esta noite”, disse Hadwin.

Favorito local Jon Rahm acertou o par 5 em 13º para chegar a 3 abaixo quando o jogo foi suspenso. A ex-estrela do Arizona State da Espanha abriu o ano com vitórias consecutivas no Sentry Tournament of Champions e no The American Express.

atual campeão Scottie Scheffler foi 1 abaixo de 11 buracos.

Jordan Spiethh acertou 71, fazendo quatro birdies e quatro bogeys. Justin Thomas estava 1 a mais após 12 buracos.

McIlroy está tentando obter três vitórias consecutivas no PGA Tour depois de vencer o Tour Championship em agosto e a CJ Cup em outubro. Ele também venceu há duas semanas em Dubai no tour europeu em seu primeiro início de ano.

Sahith Theegala dá um putt no segundo buraco durante a primeira rodada do Phoenix Open.LAPRESSE

McIlroy conseguiu uma incrível tacada de recuperação no segundo buraco par 4 depois que uma tacada selvagem o deixou contra uma cerca de metal, acertando um tiro de 127 jardas ao centro do green para estabelecer um par de dois putts.

“Eu meio que tive sorte porque o vento estava forte pela esquerda e eu precisava acertar aquele empate forte contra o vento”, disse McIlroy. “Era a única maneira de pará-lo naquele gramado.”

Os parceiros de jogo de McIlroy também lutaram, com Collin Morikawa também acertou 73 e o duas vezes vencedor do Phoenix Open, Hideki Matsuyama, com 74.

DIVOTS: Em resposta ao LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita, o torneio é um evento elevado do PGA Tour com uma bolsa de $ 20 milhões e uma parte do vencedor de $ 3,6 milhões. … O campo tem oito dos 10 melhores do mundo. Faltam Cameron Smith, suspenso por ter assinado com o LIV Golf, e Will Zalatoris.