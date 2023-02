Tebas: Laporta deve renunciar? Se ele não explicar totalmente o motivo pelo qual foi pago, sim

Javier Tebaspresidente da LaLiga, apareceu junto com Javier Gomezdiretor geral corporativo e chefe de controle econômico, depois de anunciar os novos limites salariais para os clubes LaLiga Santander e LaLiga Smartbank após a janela de transferências de inverno.

Ambos responderam a perguntas e deram explicações sobre as situações de cada equipe. Também falaram sobre o Caso Enriquez Negreira, que preocupa os clubes.

“O assunto tem sido discutido. Há uma grande preocupação na maioria dos clubes, inclusive no Barcelona, ​​com o caso Negreira, com o valor dos pagamentos e a duração dos contratos”, afirmou. tebas declarado.

“Há uma grande preocupação com os danos causados ​​ao futebol espanhol. Expliquei o que a liga vai fazer. Entre outras coisas, escrevi ao Ministério Público com algumas informações que podem ajudar na investigação do Ministério Público. Se não houvesse prescrição desportiva, sem dúvida teríamos aberto um processo disciplinar.

“Se o Ministério Público considerar que não há causa, acreditamos que basta a denúncia para continuar investigando. O que falta é o que Barcelona estão fazendo. Com o que sabemos, devemos continuar investigando.

“Eu disse isso no Barcelona outro dia e volto a repetir. É o que os clubes discutiram e é o que eles querem. Vejo as notas como mais cosméticas. Estou cansado de notas. As indicações são de que temos que investigar”.

John Laporta foi varrido neste caso, e tebas foi perguntado à queima-roupa se o atual presidente do Barcelona deveria renunciar ao cargo.

“Se ele não explica bem porque foi pago, acho que deveria [resign]. Ele não deu uma explicação razoável para esses pagamentos. Na nota que Barcelona emitiu parecia que isso foi feito por todos os clubes de futebol”, continuou ele.

“Uma coisa é ter ex-árbitros e outra é ter ex-árbitros que também estão na Comissão Técnica de Árbitros. Esta é uma questão que gostaria de ver esclarecida. não três temporadas, mas muitas temporadas.Também com muitas diretivas, que não se falavam.

“Eu não gosto nada disso.”

O Atlético de Madrid quis emitir um comunicado

Um dos clubes espanhóis que mais se manifestou em suas reclamações contra o envolvimento do Barcelona foi Atletico Madrid.

Os Los Colchoneros não estiveram necessariamente em competição direta com os Blaugrana durante A portaprimeiro mandato de no cargo, mas eles acham que a questão deve ser investigada.

“O que aconteceu exatamente é que o Atlético queria se pronunciar, e aí o Barcelona manifestou sua preocupação… Quem tomou partido é porque teve que pedir mais alto e não conseguiu decidir. e vamos aumentá-lo da mesma forma”, declarou.

“Há uma questão muito clara, não vou me esconder atrás dos clubes nessa questão. A LaLiga estabeleceu uma estratégia muito clara de perseguir a corrupção esportiva. Quanto à declaração deles, um clube teve que pedir permissão e o outro está em situação complicada e seria melhor que o presidente viesse dizer como foi o debate.

“Sim, há algum desconforto porque foi dito que todos os clubes faziam esta prática.”

Até este ponto, esta questão tem sido confinada em grande parte ao futebol espanhol, embora haja uma chance de LaLiga Santander recorrer à UEFA ou à FIFA para obter assistência se as coisas piorarem.

“Se acreditarmos que a UEFA e a FIFA têm de investigar isto, faremos a reclamação correspondente. Venho dizendo isto desde o segundo dia. Queria mais dados e mais contexto”, acrescentou.

“Não esperamos que as pessoas se entreguem. Principalmente nestes assuntos onde há indícios de corrupção. Sempre estivemos ativos. Denunciamos City, Juventus, PSG… é claro que temos vontade de fazer algo.

“Se o prazo de prescrição expirou aqui, iremos aos lugares onde não expirou. Acho-os sérios e difíceis de entender.”

Barcelona enfrentará novos controles financeiros em 2023

Mateu Alemany disse isso Barcelona esperam ter entre 450 e 470 milhões de euros em massa salarial no verão, mas Javier Gomez foi questionado se isso satisfaria a liga.

“Esses 450 ou 470 milhões estão em linha com o custo do plantel principal. O plantel não inscritível também é de 108 milhões de euros”, disse. gomez explicou.

“Com as informações dadas por Barcelona, temos uma ideia que tem de ser corroborada pelo clube. Vais ter o estádio fechado se perderes uma quantia X, disse o próprio presidente 93 milhões de euros.

“Você tem aquele custo com pessoal, teve 40 milhões de televisão que não tem mais, tem que levar em fala que tem perdas da COVID que não foram contabilizadas…..

“Receitas com uma lógica e com base no que o clube disse, menos as despesas…. Mateu disse esse valor, mais as cento e algumas do plantel não inscritível, os custos estruturais e no final chega-se ao facto que você está perdendo mais de 200 milhões, incluindo Griezmann e Piqué.”