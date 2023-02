Tebet anuncia nova promessa para o Imposto de Renda

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta semana que a promessa de campanha do presidente Lula, de corrigir a tabela do Imposto de Renda e aumentar a isenção, deve ser cumprida em breve.

De acordo com a ministra, a equipe do Ministério da Fazenda está sendo responsável pela análise de quais faixas de renda serão contempladas com a isenção. Além disso, a correção da tabela será implementada aos poucos.

“O ministro da Fazenda [Fernando Haddad] apresentará para o presidente Lula nesta semana. Mas não é o mexer na tabela toda do Imposto de Renda – essa requer uma segunda reforma, que é a reforma tributária da renda [depois de uma sobre o consumo]. É [uma proposta para] garantir que seja atualizada tabela de renda minimamente para o isento”, disse Tebet em entrevista.

Ainda, de acordo com a ministra, a alteração no teto de isenção mínima do Imposto de Renda será realizada antes da aprovação da reforma tributária do consumo pelo Congresso.

Tabela defasada do IR

O cenário de contribuição ao Imposto de Renda é preocupante. Pessoas de baixa renda estão sendo obrigadas a pagar o tributo, considerando que o limite da faixa de isenção na tabela do imposto está congelado em R$ 1.903.

Esta tabela foi corrigida pela última vez em 2015, quando também foram definidos os limites vigentes até os dias atuais. No entanto, naquela época, o salário mínimo era de R$ 788, obrigando somente quem ganhava acima de 2,4 salários a declarar o imposto.

Aplicando esta faixa nos dias atuais, em que o salário mínimo está em R$ 1.320, a tabela acaba obrigando o contribuinte que recebe apenas 1,5 salário a fazer a declaração. Veja como é feita a aplicação da alíquota do IR conforme a renda do contribuinte:

7% para quem recebe entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65;

15% para rendimentos entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05;

22,5% para quem ganha entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68;

27,5% para quem recebe mais de R$ 4.664,68.

Quem não precisa declarar Imposto de Renda em 2023?

Enquanto o Governo Federal não atualiza as regras de isenção do Imposto de Renda para 2023, as condições destacadas nesta matéria serão as mesmas deste ano. Sendo assim, estão isento de declarar o IR:

Trabalhadores e Aposentados receberam abaixo de R$ 28.559,70 em 2022;

Pessoas com doenças consideradas graves, mediante a apresentação do laudo médico para solicitar a isenção;

Pessoas com rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma abaixo de R$ 28.559,70.

Doenças que garantem a isenção do IR em 2023

Veja a lista a seguir:

AIDS;

Alienação mental;

Cardiopatia grave;

Cegueira (inclusive monocular);

Contaminação por radiação;

Doença de Parkinson;

Esclerose Múltipla;

Espondiloartrose anquilosante;

Fibrose Cística;

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatia Grave;

Neoplasia maligna (câncer);

Osteíte deformante;

Paralisia Irreversível e Incapacitante;

Tuberculose ativa.

Atualmente, apenas não precisariam declarar o Imposto de Renda aqueles que ganham até R$ 1.903,98. Por outro lado, os demais brasileiros devem declarar o IR e pagar a alíquota do imposto que aumenta conforme os rendimentos também são aumentados.