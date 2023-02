Tebet diz que novos aumentos dependem de novos cortes

A Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) disse em entrevista que o salário mínimo pode ser elevado mais uma vez este ano. Contudo, caso a elevação realmente aconteça, será necessário cortar despesas de outras áreas para que o governo não quebre o teto de gastos públicos.

A declaração de Tebet foi dada justamente em um momento em que o novo governo está discutindo a possibilidade de um novo aumento no salário mínimo. Um grupo de trabalho foi criado para tratar sobre o tema, e uma ala do governo defende que o valor suba mais um pouco a partir do próximo mês de maio.

“Quando o presidente disser ‘fechamos um acordo’ (para reajustar o piso) de R$ 1.310, R$ 1.315, R$ 1.320, (e perguntar) ‘de onde poderíamos cortar?’, eu tenho por obrigação que apresentar o quadro e dizer onde cabe ou não (corte em verba) e onde é prioritário, para ele escolher”, disse Tebet.

Ainda na entrevista concedida ao Portal Uol, a Ministra disse que já está estudando as áreas que poderiam receber estes cortes caso o salário mínimo seja realmente elevado mais uma vez. Contudo, ela disse que não vai falar quais seriam estas áreas neste momento porque novos estudos estão sendo feitos.

“Tenho noções, mas não vou adiantar, sob pena de abrir uma discussão do que passa a ser prioritário ou não, e atrapalhar uma possível negociação nessa questão”, disse a Ministra. Uma decisão final sobre um novo aumento do salário mínimo só deve acontecer dentro de mais algumas semanas.

Salário mínimo já aumentou

Vale lembrar que para este ano de 2023, o valor do salário mínimo já foi oficialmente reajustado. O aumento foi de R$ 1.212 para R$ 1.302, considerando os números oficiais. O impacto desta mudança, aliás, já está sendo sentido pelos trabalhadores.

Este aumento para R$ 1.302 já representa uma elevação real, isto é, o presidente Lula (PT) já conseguiu cumprir uma das suas principais promessas de campanha. Entretanto, há um incômodo com este assunto no Palácio do Planalto.

Vale lembrar que este valor foi definido ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no final do ano passado. Aliados de Lula querem dar um novo aumento para que este reajuste tenha a marca do petista.

Valor de R$ 1.315

Nos últimos dias, aliados do governo começaram a ventilar com mais força a possibilidade de elevar o valor do salário mínimo, mas não para R$ 1.320, como foi indicado no plano de orçamento do ano passado.

Em entrevista recente, o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT) citou que o valor poderia subir para R$ 1.315, o que poderia gerar naturalmente menos gastos públicos.

“Se tiver espaço, haverá alteração. Não tem espaço? Vai manter R$ 1.302. Se o espaço que tem der para pagar R$ 1.315, vamos nesse valor. Conseguiu mais? Sobe para 1.320”, disse o Ministro.

Marinho e Tebet ainda deverão discutir com o presidente Lula para definir o que fazer com o saldo do salário mínimo este ano. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) também deve participar das negociações.