Técnico: Alexander Volkanovski, Israel Adesanya ‘não eram habilidosos o suficiente para compensar uma vantagem de tamanho’ lutando contra o peso

Alexander Volkanovski e Israel Adesanya falharam em suas tentativas de se tornarem campeões de duas divisões, e seu técnico, Eugene Bareman, sabe por quê.

Após a derrota por decisão de Volkanovski para Islam Makhachev no UFC 284 – uma vitória daria títulos a Volkanovski em 145 e 155 libras – Bareman apareceu no A Hora do MMA para compartilhar seus pensamentos sobre por que o campeão dos penas não deixou Perth, na Austrália, com um segundo cinturão. É uma conversa com a qual Bareman está familiarizado, já que Israel Adesanya, do City Kickboxing, também subiu de peso durante seu reinado no campeonato dos médios em 2021 para desafiar Jan Blachowicz pelo cinturão de 205 libras e também perdeu uma decisão.

“A resposta óbvia é que há divisões de peso por uma razão”, disse Bareman. “Você nunca será capaz de contornar esse fato, então sempre estará lutando contra um homem maior e mais forte. Quando você sobe uma divisão de peso, realmente se trata de ter habilidade suficiente para compensar a vantagem de força e peso. É disso que se trata. Isso foi a mesma coisa com Israel e foi a mesma coisa com o Volk.

“Eu teria que dizer, com o benefício da retrospectiva, que ambos os caras provavelmente tiveram o mesmo destino em termos de que eles simplesmente não eram habilidosos o suficiente para compensar uma vantagem de tamanho se você olhar como as duas lutas terminaram. Às vezes é assim. Pessoas como Israel e Volk podem ganhar o título e depois fazer duas lutas e se aposentar, ou podem simplesmente permanecer em sua divisão e governar sua divisão para sempre, mas isso não é da natureza deles. Eles simplesmente não conseguem ficar satisfeitos com o lugar onde estão. Eles sempre procuram o lugar cada vez maior, o lugar que pode empurrá-los um pouco mais longe, o lugar que pode desafiá-los mais e essa é uma característica única. Eles são o um por cento do um por cento.

“Eles não são os campeões que vão ficar lá e ficar satisfeitos. Eles vão levar as maiores lutas. Quem é a maior luta? Vocês dizem que Pereira é a maior luta, estamos levando Pereira. Vocês acham que Jan é a maior luta, estamos levando Jan. Eles apenas têm isso dentro deles, é assim que você se torna ótimo. É assim que você se torna lendário e eles têm isso dentro deles.”

O evento principal do UFC 284 foi bastante disputado, com os dois lutadores exibindo suas proezas de trocação e Volkanovski mostrando uma incrível defesa de grappling contra o altamente alardeado ataque de Makhachev. No final, Volkanovski não conseguiu ofender o suficiente para convencer os juízes a dar a ele rodadas suficientes, embora ele ache que fez o suficiente para vencer as rodadas 2, 3 e 5.

Bareman, admitindo preconceito, disse que marcou 1, 2 e 5 para Volkanovski depois de assistir novamente à luta, mas acrescentou que Volkanovski poderia ter feito mais no início.

“Acho que o próprio Alex fez alusão a isso depois da luta, ele provavelmente deu muito respeito ao Islã muito cedo, então 1 e 2”, disse Bareman. “Não sei se tem como contornar isso, você sempre tem que abordar uma luta com muita cautela. Você tem que descobrir um cara primeiro, esse é o nosso MO, é assim que abordamos a luta, então acho que Alex só gostaria de ter entrado em sua zona de conforto um pouco mais cedo e ser capaz de aumentar o ritmo um pouco mais cedo, mas ele estava com um estado de espírito cauteloso no início, do qual ele acabou saindo, mas provavelmente precisava sair disso um pouco mais cedo para tornar essa luta definitiva.

Com Bareman reconhecendo a batalha difícil que Volkanovski enfrentará caso tente uma mudança permanente para o peso leve, não é nenhuma surpresa que ele gostaria de ver o campeão dos penas retornar à sua divisão e fazer mais algumas defesas de título. Volkanovski não precisa procurar muito por um desafiante, já que Yair Rodriguez conquistou o cinturão interino dos penas com uma vitória impressionante sobre Josh Emett no UFC 284.

Bareman também não está procurando um desafio mais fácil, pois vê Rodriguez como uma ameaça legítima ao reinado de Volkanovski.

“Se você está me perguntando – e nunca é minha decisão, é uma decisão da equipe – volte para ’45”, disse Bareman. “Obviamente, há uma luta que está bem ali. Não sei o que o Islã está fazendo, se ele vai lutar em breve, ou se ele luta duas vezes por ano, não tenho certeza de quais são seus planos. Temos uma luta travada se o Alex quiser e é uma luta muito difícil, em muitos aspectos uma luta muito mais difícil do que a que acabamos de fazer, contra o Yair. Acho que é um desafio e acho que ele provavelmente deveria aceitá-lo.