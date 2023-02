“Tem gente com 9 salários recebendo”, diz Ministro

O Bolsa Família do Governo Federal é um programa social voltado para pessoas que recebem uma renda per capita de até R$ 210, no máximo. Contudo, alguns cidadãos que recebem mais de 9 salários mínimos estão conseguindo fazer parte do projeto. Ao menos é o que indicam os primeiros resultados do pente-fino do poder executivo.

Quem deu esta informação foi o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT). O chefe da pasta visitou um restaurante solidário nesta quinta-feira (9), em Brasília, e na saída conversou com jornalistas sobre o tema. Ele disse que está encontrando uma série de irregularidades no processo de pente-fino.

“Temos, infelizmente, pessoas com renda elevada, com nove salários mínimos, recebendo Bolsa Família. E pessoas sem renda, com fome, que não conseguem acessar (o programa). É mais que uma atualização de cadastro, é justiça social”, declarou o Ministro aos jornalistas.

“Temos um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão na linha da avaliação dessa revisão do cadastro. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade”, seguiu o Ministro, que mais uma vez não poupou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Foi desmantelado o cérebro do Cadastro Único. É como se tivesse uma bagunça para perder o controle”, disse o Ministro. Dias disse recentemente que está abrindo uma investigação para apurar se o governo anterior teria permitido a entrada de muitas pessoas ao mesmo tempo apenas com objetivos eleitorais. Membros do antigo Ministério da Cidadania negam.

Apresentação dos dados

O Ministro Wellington Dias disse que espera entregar o resultado do pente-fino ainda no decorrer deste mês de fevereiro, em evento ao lado do presidente Lula (PT). Neste sentido, é provável que o pente-fino não tenha impacto direto no Bolsa Família deste mês de fevereiro.

Para este mês, o Ministério do Desenvolvimento Social ainda não divulgou a quantidade de pessoas que poderão receber o saldo. Seja como for, o mais provável é que o número não mude muito em relação ao que se registrou no mês de janeiro.

No último mês, pouco mais de 21,9 milhões de pessoas receberam o saldo do Bolsa Família. O número é basicamente o mesmo que registrou em dezembro do ano passado, quando o programa ainda era chamado de Auxílio Brasil.

Veja o calendário:

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).

Bolsa Família em março

A partir de março, o Bolsa Família passa a ganhar um novo desenho. Uma das novidades será o pagamento de um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Este bônus será pago de maneira acumulativa.

A partir de março, o Governo Federal também deverá retomar as condicionantes do benefício. O presidente Lula anunciou que vai voltar a exigir a vacinação completa das crianças como condição para o recebimento do Bolsa Família.