Temos certeza de que não foi uma partida da Liga dos Campeões?

Barcelona e Manchester United produziram um espetáculo reminiscência de suas grandes noites europeias, um espetáculo que, se não tivesse caído em uma quinta-feira, poderia muito bem ser confundido com um empate na Liga dos Campeões. Foram quatro gols, polêmica, futebol acelerado e muita emoção. Nada faltou ao Camp Nou numa noite que reivindicou a Liga Europa e deixou um certo ar de nostalgia por duas equipas históricas que estiveram em declínio nos últimos anos.

Barcelona saiu de uma situação complicada, com Pedri feridos e dois Rashford flashes que trouxeram de volta os mais recentes fantasmas europeus no Camp Nou. A visita do United serviu para comprovar que este time do Barcelona é feito de coisas fortes sob Xavi.

Mesmo assim, os blaugrana mostraram caráter e pressionaram o United na reta final da partida e ofereceram momentos de ataque suficientes para acreditar que recuperar o prestígio perdido não é um objetivo tão distante para o clube.

Raphinha chegou

Demorou um pouco, mas a lesão de Dembele revelou o Raphinha que o clube catalão esperava desde sua contratação no verão passado. Decisivo em gols e assistências, o brasileiro está cada vez melhor e a cada jogo ganha mais espaço ao lado de Xavi. Contra o United ele foi melhor e sua raiva pela substituição era compreensível.

Quanto tempo até alguém enlouquecer por Rashford?

Rashford está no tipo de forma que poderia ver outro clube rico vir para o United com um talão de cheques em branco e levar o atacante inglês. Seus números assustam e a sensação que ele deixou no Camp Nou é a de um atacante capaz de virar o jogo sozinho. Ele abalou toda a defesa do Barcelona e foi fundamental para os dois gols do United.

Lesão de Pedri deixa Barcelona em vantagem

Não há jogador mais importante para o jogo do Barcelona hoje do que Pedri. Sua lesão muscular no primeiro tempo fez soar o alarme. Com o campeonato em jogo e o empate da copa com o Madrid ao virar da esquina, o diagnóstico do canário é a pior das incertezas que a equipa enfrenta neste momento.

Ter Stegen é louco

O alemão segue em sua melhor forma e, em mais uma noite, defendeu dois gols no primeiro tempo. Em momentos delicados, o goleiro sempre arranja o jeito para manter seu time no jogo. É difícil pensar num guarda-redes mais apto e decisivo do que o internacional alemão. Com ele, o Barcelona sempre tem vida extra em partidas eliminatórias desse tipo. Resta, porém, a mancha do gol de Rashford em que o goleiro não cobriu a trave como deveria.

A mudança Araujo-Kounde não correu bem

Xavi trocou de posição entre o zagueiro uruguaio e o francês pensando, com certeza, que Rashford jogaria pela lateral esquerda. Ten Hag antecipou a jogada e colocou o inglês como referência ofensiva. Xavi não corrigiu e o resultado foi um Araujo muito mais desconfortável no flanco e um Kounde errático e demasiado hesitante. A noite do francês foi particularmente ruim.