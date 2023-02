Temporada de impostos: qual é o melhor cartão pré-pago para receber a restituição de impostos?

Cuando se trata de reivindicar e receber um restituição de imposto após a entrega da declaração de imposto de renda à IRSo órgão federal recomenda que o contribuinte solicite a restituição por meio de depósito direto, por ser a forma mais rápida e fácil de recebê-la.

Mas e se eu não tiver uma conta bancária onde receber o reembolso, então os contribuintes podem usar um cartão de débito pré-pago que aceite depósitos diretos, assim, uma vez que o dinheiro for carregado no cartão, você poderá usá-lo como usaria qualquer outro cartão de débito, aceito na maioria dos estabelecimentos que aceitam pagamentos com cartão.

Qual é o melhor cartão de débito pré-pago para reembolso de impostos?

Segundo o site especializado cardrates.com, os melhores cartões pré-pagos pertencem MasterCard e Visto, o que não deve ser uma surpresa, já que são as duas maiores empresas no ramo de cartões de crédito e débito. Eles também recomendam alguns Expresso americano contas de débito pré-pagas.

Enquanto investopedia.com pensa que as melhores opções são os cartões de débito pré-pagos por Expresso americano e aquele apoiado por WalmartChamou o Walmart MoneyCard.