Tênis: a rotina de Carlos Alcaraz no Rio: cochilos, xadrez, comida japonesa e assistir futebol

Carlos Alcaraz, uma semana depois de chegar às semifinais do Aberto da Argentina, alcançou o mesmo nível de competição do Aberto do Rio.

O tênis jogador do Palmar derrotado Dusan Lajovic nas quartas de final pela segunda semana consecutiva para chegar às semifinais do torneio mais importante da América do Sul.

O jogador de Murcia mantém-se fiel a uma série de hábitos que nunca abandona, a começar pela sua equipa, que no Rio de Janeiro é exactamente a mesma que o viu vencer há oito jornadas em Buenos Aires.

alcaraz é acompanhado por sete pessoas: treinador Antonio Martinez Cascalesseu fisioterapeuta Juanjo Morenoagente Albert Molinaseu médico Juanjo Lopeso pai dele Carlosseu irmão mais velho Álvaro e seu tio Tomás.

Carlos Alcaraz’s time in Rio de Janeiro

A tenista desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo, 19 de fevereiro, poucas horas depois de ser coroada no Aberto da Argentina.

Dois dias depois, estreou no Jockey Club contra o jogador local Mateus Alves.

Ter todas as partidas agendadas para a sessão da noite só permitiu que ele saísse para jantar em duas noites.

Ele escolheu um restaurante japonês, seu prato preferido antes da competição, e toda a equipe saboreou o cardápio do conhecido Sushi Leblon.

Carlitos treina todos os dias pela manhã, logo após o café da manhã, como sempre fez, com dois dos melhores jovens tenistas brasileiros, Joao Fonseca e Lucca Acioly.

À tarde almoça no clube, tira uma soneca e joga xadrez e patchwork, que é um jogo de estratégia, com o irmão.

alcarazum grande futebol e Real Madrid torcedor, não perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool e ele também seguiu Barcelonaa eliminação pelas mãos de Manchester United.