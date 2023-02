Tênis: Alcaraz volta a ter problemas: temos que ver a gravidade da lesão

Tele tenista espanhol Carlos Alcarazque perdeu neste domingo na final do Aberto do Rio de Janeiro para os britânicos Cameron Norriedisse que vai avaliar os problemas que sentiu na perna e que o machucaram na partida antes de confirmar se disputará o torneio de Acapulco, o próximo de sua turnê.

Apesar de tentar minimizar os problemas na perna direita e atribuí-los às exigências do calendário, o jovem de 19 anos do Murcia, número dois do mundo, admitiu que o desconforto pesou na derrota e que vai avaliar a situação com sua equipe antes de confirmar se deve ou não manter sua turnê atual.

“É algo para se pensar. Vou avaliar com o fisioterapeuta e o médico”, disse o atual campeão do Aberto dos Estados Unidos em entrevista coletiva, quando questionado se viajará para Acapulco ou se tentará se recuperar para chegar em melhores condições para Indian Wells e Miami.

“Temos que ver a gravidade da lesão e ver o que tenho na coxa e, a partir daí, avaliar para ver se posso ir jogar em Acapulco sem muito risco”, acrescentou. alcarazcuja derrota no domingo o impediu de se tornar o primeiro jogador a vencer duas vezes o único torneio ATP 500 da América do Sul e reter o título conquistado em 2022 no Rio.

O murciano esclareceu que o seu desejo é ir para Acapulco porque tem muito boas recordações do torneio que disputou na estância mexicana em 2021 e que fará o possível para se recuperar e tentar jogar no México.

alcarazque voltou ao circuito da ATP há quinze dias após quatro meses afastado devido a lesões, que o impediram de disputar os torneios do início do ano e lhe custaram o primeiro lugar do ranking, venceu o Aberto da Argentina no último domingo e foi finalista no Rio de Janeiro.

O espanhol atribuiu os problemas ao calendário exigente que iniciou após a longa recuperação. “O calendário é muito exigente e estou há 15 dias a dar o meu melhor, sem parar nenhum dia, e quando há jogos como este, no final sente dores e dores”, disse.