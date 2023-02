Tênis: Andy Murray continua a emocionar o mundo do tênis: ele supera cinco match points para chegar à final de Doha

Andy Murray e seu quadril de metal mais uma vez emocionaram o mundo do tênis com uma vitória memorável sobre o Czech Use Leheckaa quem derrotou por 6 a 0, 3 a 6 e 7 a 6 nas semifinais do ATP 250 Doha, o Qatar ExxonMobil Open, em um duelo que durou duas horas e meia e foi repleto de finais possíveis.

Tanto que o escocês de 35 anos precisou superar cinco match points para forçar o tiebreak no terceiro e último set.

O duelo começou com uma forte largada do bicampeão olímpico, que parecia caminhar para sua primeira final em 2023 contra um adversário de 21 anos que não havia enfrentado em sua longa e conturbada carreira.

No entanto, Jogar cerca viva soube colocar mais uma marcha em seu jogo e conseguiu equilibrar a disputa em um segundo set em que conectou até 12 vencedores aos três que teve no primeiro set.

Terceira série da montanha-russa

A partida seria decidida em um terceiro set muito emocionante, já que o tcheco fez 5-4 e 40-0 com seu saque para fechar a partida.

Mas o irredutível Murray conseguiu forçar o desempate para levar a vitória com um chute de passe corrido que tirou todos os torcedores presentes no Khalifa International Tennis and Squash Complex de seus assentos.

Murray não disputava uma final desde junho de 2022, quando perdeu no gramado do Stuttgart para Mateus Berrettini.

Para vê-lo levantar um troféu, é preciso voltar a outubro de 2019, quando venceu Stan Wawrinka na final em Antuérpia.

O escocês, vencedor de três majors – Wimbledon 2013 e 2016 e US Open 2012 – buscará o 47º título da carreira contra o vencedor da partida entre a Rússia Daniel Medvedev e canadense Happy Auger-Também.