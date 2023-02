Tênis: Carlos Alcaraz em primeiro lugar: igualará os 6.980 pontos de Djokovic se vencer o título carioca

Carlos Alcarazdesembarcou em Buenos Aires na madrugada do dia 10 de fevereiro e nove dias depois, o tenista deixou a capital argentina com o título e chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira, 20, para disputar o Open 500.

Na verdade, ele foi para a cama depois das 3 da manhã. A maratona de torneios que aguarda Carlitos não termina esta semana no Rio de Janeiro.

Na próxima segunda-feira estará em Acapulco para disputar mais um torneio da mesma categoria que perdeu na temporada passada devido ao cansaço.

Caso disputasse a final no dia 4 de março, o espanhol teria menos de 24 horas para chegar a Las Vegas, onde o espera uma partida amistosa contra o vencedor da partida entre Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Quatro dias depois, inicia o primeiro Masters 1000 do ano em Indian Wells onde defende as meias-finais.

E no dia 22 do mesmo mês, o TMS Miami, onde se sagrou em 2022 na final com Casper Ruudaparece no horizonte.

alcarazretorno triunfante de no Aberto da Argentina lhe dá a chance de igualar Novak Djokovic6.980 pontos no topo do circuito no domingo.

O sérvio prevaleceria como líder do ATP porque tem 730 pontos a mais que o tenista de El Palmar nos torneios obrigatórios.

Estes são os quatro Grand Slams, o Masters 1000 e as finais da ATP. Djokovic tem 5.820 pontos contra 5.090 de seu atual maior rival.

“Estou lutando pelo primeiro lugar com Djokovic e Tsitsipas, que são os mais próximos, mas isso não significa que não haja outros jogadores atrás porque há um intervalo de sete a nove jogadores com opções para vencer Grand Slams e lutar para estar no topo do ranking”, diz Carlitos.

Recorde garantido para Djokovic

Djokovicque amarrou Steffi Graf377 semanas como número 1, ultrapassará esse recorde histórico na segunda-feira.

Ele vai comemorar em Dubai, onde volta às competições após seu décimo título do Aberto da Austrália. A batalha para ser o melhor tenista do planeta continuará entre o emirado e Acapulco.

Voo de helicóptero sobre o Rio

o aluno de Juan Carlos Ferrero e Antonio Martinez Cascales estreia nesta terça-feira no Rio Open contra o carioca Mateus Alves.

Será uma sessão noturna devido ao calor e umidade. O campeão treinou na segunda-feira com um sparring da organização.

Hoje pela manhã ele sobrevoou o Cristo do Corcovado e as planícies prateadas do Rio de helicóptero. Sobre as expectativas para a temporada, comentou que “a verdade é que espero um bom ano em que defendo alguns títulos e que temos bons torneios pela frente”.