Tênis: Carlos Alcaraz: Federer é o Messi do tênis pela facilidade com que joga

Carlos Alcaraz completou sua segunda sessão preparatória no Buenos Aires Lawn Tennis Club no sábado. A estrela do tênis, que treinou na sexta-feira com Lorenzo Musettipraticou um dia depois com Cameron Norrie.

Antes dos treinos, o espanhol concedeu diversas entrevistas aos mais importantes meios de comunicação argentinos, nas quais falou sobre o triunfo da Albiceleste na Copa do Mundo de 2022 e elogiou Lionel Messi.

“[Roger] Federer é o Messi do tênis pela facilidade com que joga”, disse a Ole.

“Messi foi o super-herói da Copa do Mundo e jogou praticamente pelo país inteiro para que Argentina seria consagrado no Catar”.

Em conversa com LA NACION, o número 2 do mundo reconheceu sua admiração por Federer.

“Adorei o tênis dele” alcaraz observado.

“Adorei vê-lo jogar. Fiquei o dia todo assistindo aos seus melhores momentos, assistindo às partidas”.

Expectativa máxima

alcarazA presença de ‘s encheu as quadras do torneio na Argentina com curiosos ansiosos para testemunhar a substituição natural dos ‘Três Grandes’ do tênis.

No sábado, muitos torcedores subiram até o topo da quadra central para poder assistir alcarazque treinava na quadra 12 do Gramado Tênis Clube.

Não há mais ingressos para assistir a sua estreia na quarta-feira, 15 de fevereiro, contra o vencedor do duelo entre Fábio Fognini e Laszlo Djere. A capacidade da quadra central é de 5.000.