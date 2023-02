Tênis: Carlos Alcaraz vence no Rio Open e disputa o primeiro lugar com Novak Djokovic

Tsemeado Carlos Alcaraz avançou para a segunda rodada do Rio Open na quarta-feira, já com a mente definida para uma disputa de um ano com Novak Djokovic pelo número 1 do ranking.

O atual campeão, de 19 anos, fechou os dois últimos jogos de uma partida suspensa no dia anterior por causa da chuva para completar uma vitória por 6-4, 6-4 sobre Mateus Alves.

Em seguida, Alcaraz enfrentará Fabio Fognini, que venceu Tomas Barrios Vera por 6-2 e 6-3 no torneio de saibro.

O adolescente espanhol ficou fora dos gramados por quatro meses devido a uma lesão muscular na perna e voltou ao circuito na semana passada no Aberto da Argentina, onde perdeu apenas um set rumo ao seu primeiro título desde sua estreia no Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos no ano passado.

Alcaraz, que em 2021 se tornou o primeiro número 1 de fim de ano adolescente na história da ATP, é atualmente o número 2 no ranking. Ele disse que não sente pressão para derrubar Djokovic do topo, mas definiu isso como uma meta importante para 2023.

“A verdade é que me espera um belo ano, com belos torneios. É verdade que haverá um pouco de pressão para defender títulos importantes. Terei que jogar em bom nível, mas, como sempre digo, jogo todas as partidas pensando que devo aproveite, muito além dos resultados”, disse Alcaraz em entrevista coletiva. “Tenho que tentar ganhar mais títulos de Grand Slam, recuperar a posição número 1. É isso que espero para este ano.”

O jogador mais promissor do circuito tem títulos a defender no Rio, Miami, Barcelona, ​​Madri e no último major da temporada em Nova York.

Alcaraz lutou às vezes contra Alves, um brasileiro classificado em 556º lugar. Ele precisou de quase duas horas de jogo para vencer, dizendo que só tinha visto vídeos de seu rival de 22 anos antes da partida.

“Não é fácil parar depois de um jogo inteiro e ter que recomeçar no dia seguinte”, disse Alcaraz. “Sinto que estou bem depois de quatro meses lesionado. Tive uma semana muito boa na Argentina e venho para cá com muita confiança.”

O vice-campeão do ano passado, Diego Schwartzman, foi eliminado pelo jogador sérvio Dusan Lajovic por 6-1, 6-4. Lajovic enfrentará o compatriota Laslo Djere.

O quarto cabeça-de-chave Francisco Cerundolo venceu Roberto Carballes Baena por 4-6, 6-3, 6-3 e enfrentará Bernabe Zapata Miralles na próxima rodada.

O favorito da torcida local, Thomaz Bellucci, fez a última partida da carreira profissional contra Sebastian Baez, que venceu por 6–3 e 6–2. A melhor posição no ranking de Bellucci, de 35 anos, foi a 21ª em 2010.

O próximo adversário de Baez será John Paul Rods.