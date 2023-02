Tênis: John Isner estabelece outro recorde: primeiro tenista a vencer 500 desempates

John Isner39º no ranking da ATP e um dos 15 americanos no top 100 do mundo, poderá ostentar algumas das marcas mais ilustres do tênis ao pendurar a raquete.

Isner, vencedor da partida recorde contra Nicolas Mahut na primeira rodada de Wimbledon 2010, que durou três dias, também detém o saque mais rápido da história – que marcou 253 km/h na série da Copa Davis de 2016 contra a Austrália.

De forma similar, John Isner teve mais ases com 14.142, ele somou 63 a essa contagem esta semana em Dallas.

E a partir de sábado, com sua vitória por 7-6(8), 7-5 sobre o Equador emílio gomezele se tornou o único jogador que conseguiu vencer 500 desempates a seu favor, com uma taxa de sucesso de 61 por cento.