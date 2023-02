Tênis: Nadal quer que Messi ganhe o Prêmio Laureus e o jogador de futebol responde: Ele me deixa sem palavras…

Leo Messi, Paris Saint-Germain estrela, respondeu a Rafael Nadal pela mensagem carinhosa ao saber de sua indicação ao prêmio de melhor esportista do ano pelos prêmios Laureus.

“Vamos Leo Messi você merece isso,” Nadal compartilhou em suas redes sociais.

Messiresposta de Nadal também veio pelas redes sociais.

“Que um esportista tão bom quanto você me deixa sem palavras…. Muito obrigado, Rafael Nadalvocê também merece tudo pela forma como compete sempre que entra em quadra”, Messi escreveu.

“Você é um vencedor, mas ainda temos muita competição lá, hein? Você merece todos os Prêmios Laureus deste ano, sério.”

Os outros nomeados para melhor desportista do ano nos Prémios Laureus

Os outros indicados ao prêmio Laureus Sportsman of the Year são Kylian Mbappébicampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappenestrela do salto com vara Mondo Duplantis e MVP das Finais da NBA Stephen Curry.