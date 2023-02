Tênis: Novak Djokovic busca permissão especial para entrar nos EUA para jogar em Indian Wells e Miami Open

Novak Djokovico melhor tenista do planeta, está descansando antes de viajar para Dubai para enfrentar o torneio da categoria 500, disputado de 27 de fevereiro a 4 de março.

Ele será acompanhado por Marbella’s Carlos Gomesque se tornou oficialmente Goran Ivanisevictreinador adjunto desde a última pré-temporada.

Djokovic, que no ano passado perdeu os dois primeiros torneios Masters 1000 do ano em Indian Wells (8 a 19 de março) e Miami (22 de março a 2 de abril) porque não foi vacinado contra o coronavírus e, portanto, não pôde entrar no Estados Unidospediu permissão especial ao governo americano para participar desses dois eventos.

A informação foi revelada na sexta-feira por seu irmão mais novo, Djordje, à agência de notícias sérvia Tanjug. Deve-se lembrar que os Estados Unidos não permitirão a entrada de estrangeiros não vacinados no país até 11 de maio. Como os EUA chegaram a essa data arbitrária é uma incógnita, mas a presença de Nole no US Open 2023 é certa.

Monte Carlo, primeira parada no saibro

O campeão de 22 majors entende que a melhor preparação para Roland Garros está jogando e não sendo obrigado a parar por um mês até o TMS Monte Carlo (9 a 16 de abril), que marca o início da turnê europeia em saibro.

O sérvio já tem a experiência da última temporada, onde lutou para voltar à forma depois de perder Indian Wells e Miami, além do Aberto da Austrália, no início da temporada.

Diretor de Indian Wells Tommy Haas está ciente do pedido do número um do mundo para estar no Coachella Valley e diz que “seria uma vergonha se não o deixassem competir”.

Djokovic já conquistou cinco títulos no deserto californiano: 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. E é o líder em títulos de grandes torneios com 37, um a mais que o arquirrival Rafael Nadalque parece prestes a perder devido a uma lesão que contraiu na segunda rodada do Aberto da Austrália com Mackenzie McDonald.