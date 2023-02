Tênis: Novak Djokovic, o tenista recordista: Ele quebra o recorde de número de semanas como número 1 no circuito de tênis

Om 30 de março de 1997, uma das Steffi GtafOs maiores discos do ‘s chegaram ao fim. O alemão foi substituído no topo do ranking WTA por Martina Hingis.

Ela deixou um número de 377 semanas de domínio que parecia durar muito tempo.

O primeiro lugar foi mantido por 26 anos até Novak Djokovic veio e levou embora. O sérvio chegou agora a 378 semanas no topo do circuito masculino.

É o enésimo de seus recordes pessoais para a história do tênis.

Seu recente título no Aberto da Austrália igualou Rafael Nadal22 títulos de Grand Slam na categoria masculina. Seu duplo título não tem precedentes nas quadras de Melbourne Park.

Ele também tem um número recorde de pontos em uma temporada. Foi na campanha de 2015 quando Djokovic estabeleceu um recorde que nunca mais será igualado. Acumulou 16.785 pontos graças a 11 títulos: Aberto da Austrália, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Wimbledon, US Open, Pequim, Xangai, Paris-Bercy e Masters Cup.

Melhor início de temporada é outro recorde dele. O colosso de Belgrado venceu as primeiras 41 partidas da temporada de 2011 até perder para Roger Federer nas semifinais de Roland Garros.

Djokovic é o único jogador a vencer todos os nove Masters 1000. Na verdade, ele o fez em pelo menos duas ocasiões. Em 2015, ele venceu seis das nove.

Ele é o campeão com o reinado mais longo, com dez majors com mais de trinta anos. A dieta e rotinas que o tenista de Belgrado segue fora das competições estão dando resultado. Na Austrália, ele conquistou seu décimo título de Grand Slam com mais de trinta anos, aos 35 anos e 252 dias.

Djokovic ganhou a ATP Masters Cup um total de seis vezes, igualando Federerregistro de.

Outro disco que se destaca na DjokovicSua carreira é que ele ganhou 1.043 das 1.249 partidas disputadas. Isso dá uma taxa de sucesso de 83,5 por cento. Nadal é o segundo nesse ranking com 1.068 vitórias para 220 derrotas, o que significa uma taxa de sucesso de 82,9 por cento.

Ele é o líder em títulos entre os tenistas ativos. O triunfo no Aberto da Austrália permitiu Djokovic para quebrar o empate com Nadal no número total de torneios ganhos. São 93 para o sérvio e 92 para o espanhol. Djokovic continua como o jogador ativo mais premiado e está à frente de Jimmy Connors‘ 109 títulos, Federerde 103 e Ivan Lendlde 94.