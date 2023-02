Tênis: O tenista Bulblik não consegue conter sua raiva: quebra violentamente três raquetes em 20 segundos

Alexandre Bublik protagonizou um infeliz incidente no Open Sud de France in Montpellier. O tenista cazaque estava a um ponto de perder a partida contra Grgoire Barrre quando decidiu esmagar três raquetes em 25 segundos.

Bublik havia perdido o primeiro set e vencido o segundo. Seu oponente francês acabou vencendo no terceiro. Com 6 a 6 no set final e perdendo por 6 a 0 no tie-break, o cazaque decidiu jogar três de suas raquetes no chão.

O público ao vivo na partida do Open Sud de France decidiu responder com um apito mais do que justificado para Alexander Bublik. O resultado final: 6-4, 6-7, 7-6.