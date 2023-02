Tênis: Rachel Stuhlmann, influenciadora de tênis mais sexy, choca a Internet com sua recente postagem quente

To famoso “influenciador de tênis mais sexy do mundo”, Rachel Stuhlmann, mais uma vez impressionou seus fãs com sua recente postagem no Instagram. Na foto, a americana usa seu característico top cropped combinado com uma minissaia xadrez sedutoramente curta, deixando todos sem palavras.

Stuhlmann, que tem 277.000 seguidores no Instagram e 70.000 no Twitter, acumulou um grande número de seguidores nas redes sociais graças às suas impressionantes fotos de tênis e beleza exótica.

Em entrevista exclusiva ao Daily Star Sporta jovem de 26 anos admitiu ter sofrido bullying por causa de sua aparência no início da carreira no tênis, mas aprendeu a se aceitar e a não ter medo do que as pessoas pensavam dela.

Ela não se importa com o que os outros pensam

“Um dia eu acordei e disse: ‘Dane-se. Vou me abraçar, ser meu verdadeiro eu, me amar… e as pessoas podem pegar ou largar’. Porque pelo menos, quando eu for mais velha, não vou olhar para trás na minha vida e desejar ter sido eu mesma e me perguntar ‘e se…?’”, ela revelou.

Stuhlmann admitiu que se inspirou em Paige Spiranac, uma instrutora de golfe que virou sensação no Instagram, e conseguiu criar seu próprio caminho nas mídias sociais, conquistando o apoio e o amor de fãs de todo o mundo.

A influenciadora do tênis também recebeu inúmeros comentários positivos em sua última postagem no Instagram, com um fã dizendo: “Absolutamente incrivelmente linda” e outro chamando-a de “inspiradoramente sexy”.

Outros comentaram que estariam dispostos a emprestar sua raquete de tênis se estivessem na quadra com ela.

Com sua atitude positiva e beleza cativante, Rachel Stuhlmann se tornou uma verdadeira inspiração para muitas pessoas que a seguem nas redes sociais.