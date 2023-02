Tênis: Rachel Stuhlmann quebra alguns corações com fotos sensuais do Dia dos Namorados

Tfãs de ennis ao redor do mundo ficaram sem palavras quando Rachel Stuhlmann postou um Dia dos Namoradosseu desejo no Instagram. O influenciador do tênis, que tem um número considerável de seguidores nas redes sociais, fez a entrega nesta data específica.

Rachel compartilhou uma foto sua usando um vestido sexy sem costas em homenagem ao Dia dos Namorados. Ela desejou a todos um “Feliz Dia dos Namorados” e incluiu três emojis de coração. Rachel compartilhou a foto dela Instagram história e Twitter.

E muitos de seus fãs imediatamente retribuíram o favor, desejando-lhe um feliz Dia dos Namorados.

Rachel Stuhlmann é fã de golfe e da NFL também

Na semana passada, Rachel também entrou no Super Bowl espírito. Ela perguntou a seus fãs por quem eles estavam torcendo em seu estilo especial. Para isso, ela usou um biquíni com a logomarca e as cores de cada time. “Chefes ou Águias?”, ela escreveu como legenda de seu post.

Embora o esporte principal de Rachel seja o tênis, ela experimentou recentemente outras atividades. Ela tentou jogar golfe; ela postou uma foto sua em um campo com a observação: “Eu amo golfe”.

“No ano passado, decidi me comprometer a assistir a um torneio de golfe completo – do início ao fim”, acrescentou ela. “Assisti ao US Open e estava iluminado. Tenho acompanhado o PGA Tour e o LIV desde então e adoro. Tenho alguns jogadores favoritos agora também.”