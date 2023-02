Tênis: Rafael Nadal fora de Indian Wells e Miami com lesão no quadril

Rafael Nadal retirou-se dos próximos torneios de quadra dura em Indian Wells e Miami na terça-feira por causa do lesão do flexor do quadril esquerdo que o afastou desde o Aberto da Austrália. O 22 vezes campeão do Grand Slam twittou sobre suas desistências, que eram esperadas, mas ainda levantam dúvidas sobre quando ele poderá voltar à ação.

“Tirei minha folga, comecei a reabilitação, academia e fisioterapia conforme instruído pelos médicos”, escreveu Nadal em um tópico no Twitter que incluía vídeos mostrando-o na academia. “Preparando-se para voltar… nas melhores condições.”

Ele é tricampeão e chegou à final de 2022 no BNP Paribas Open na Califórniaonde os homens começam a jogar no sorteio principal em 8 de março. Isso será seguido pelo Aberto de Miamioutro torneio Masters 1000, onde a ação do ATP começa em 22 de março e Nadal competiu pela última vez em 2017. Ele nunca conquistou o título lá e é cinco vezes vice-campeão, incluindo duas derrotas cada um em finais contra rivais Roger Federer e Novak Djokovic.

Depois de Miami, o circuito masculino de tênis muda para o saibro vermelho europeu, chegando ao Aberto da França no final de maio. Nadal conquistou 14 de seus principais títulos em Roland Garrosinclusive no ano passado, ao lidar com dor crônica no pé esquerdo. Ele então chegou às semifinais em Wimbledon, mas não jogou essa rodada no All England Club por causa de uma lesão abdominal.

E então, em janeiro, em Melbourne Park, o espanhol de 36 anos machucou o flexor do quadril durante uma derrota no segundo assalto para Mackenzie McDonald, dos Estados Unidos.

Um exame de ressonância magnética no dia seguinte revelou a extensão da lesão. Nadal e seu empresário disseram na época que o tempo normal de recuperação é de seis a oito semanas.

Nadal perdeu sete de suas últimas nove partidas, desde uma derrota na quarta rodada do US Open em setembro, e o ex-jogador número 1 do ranking caiu para o 8º lugar na classificação da ATP nesta semana. Quanto mais tempo ele estiver fora, mais ele vai cair – inclusive porque não estará defendendo os pontos que conquistou em Indian Wells há um ano ao chegar à final.

As chaves em Indian Wells e Miami também podem estar perdendo o atual número 1 – e o jogador que divide o recorde de títulos masculinos do Grand Slam com Nadal: Novak Djokovicque atualmente não tem permissão para viajar para os EUA como cidadão estrangeiro que não foi vacinado contra COVID 19.

Djokovic disse na semana passada que pediu às autoridades americanas permissão especial para poder entrar no país para jogar em Indian Wells e Miami. O Administração de Segurança de Tranporte disse que a exigência de que os viajantes aéreos estrangeiros sejam totalmente vacinados contra a doença estará em vigor pelo menos até meados de abril.