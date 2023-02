Terceiro pagamento da SS de fevereiro: quem está recebendo cheque de até US$ 1.827 hoje?

Tprimeiros meses de 2023 estão quase no fim e, à medida que as baixas temperaturas continuam chegando junto com o custo de vida sempre crescente, mais e mais pessoas estão confiando em seus Seguro Social pagamentos para fazer face às despesas.

O Administração da Segurança Social determina que um pagamento seja feito a um beneficiário com base em sua data de nascimento, isso ajuda aqueles que o recebem a planejar adequadamente.

Nestes dois primeiros meses do ano, o Seguro Social pagamentos tiveram um aumento em seu total, Ajuste de custo de vida de 8,7% devido à inflação continua a ser aplicada.

Calendário dos cheques da Segurança Social de fevereiro

Este será o terceiro pagamento feito pelo Administração da Segurança Social durante o mês de fevereiro, desta vez é a vez de quem nasceu entre os dias 21 e 31 de qualquer mês.

O primeiro pagamento feito pelo SSA em fevereiro era dia 8, nessa ocasião era a vez dos nascidos entre os dias 1 e 10 de qualquer mês.

Sobre 15 de fevereiro o pagamento era enviado aos nascidos entre os dias 11 e 201 de qualquer mês.

Esse sistema os ajuda a dividir os beneficiários proporcionalmente ao longo do mês, com os pagamentos sendo sempre na segunda, terceira e quarta quarta-feira do mês.