Terry Bradshaw dá bons conselhos a Tom Brady antes de iniciar sua carreira na TV

ADepois de anunciar sua aposentadoria da NFL na semana passada, Tom Brady decidiu fazer a mudança permanente para a transmissão. O lendário quarterback assinou um Acordo de 10 anos que vale a pena$ 375 milhões que começa em 2024.

Durante um dia de mídia da Fox antes do Super Bowl neste domingo, o lendário ex-zagueiro e agora sensação da transmissão Terry Bradshaw foi questionado sobre que conselho ele poderia dar ao novato na TV Brady.

Bradshaw alertou que “não será fácil” para o recém-chegado. “O problema com Tom é que o mundo inteiro vai assistir. Todo mundo quer ver como ele se sai. E se ele não atender às expectativas de vocês, vocês vão dizer. Então, não acho que críticas sejam algo isso aconteceu em seus mais de 20 anos na NFL. Eu sei que muitos desses quarterbacks superestrelas são criticados até certo ponto. Eles não aceitam isso com bons olhos “, explicou ele.

Embora Bradshaw tenha feito a transição da NFL para a transmissão parecer fácil, nem todas as pessoas possuem tanto charme e habilidade para fazê-lo. Resta saber se Brady é natural, mas não havia dúvida na mente de Bradshaw de que o ex-homem de Tampa “colocará o trabalho” para garantir que ele seja um sucesso.

Bradshaw finalizou dando um importante conselho para seu novo colega: “TV sou eu e você. Estou falando com você. Não vou falar por cima da sua cabeça [or] abaixo de você. Eu vou falar direito com você. Nós vamos nos divertir. Nós vamos mantê-lo simples. Nós vamos ter uma boa visita hoje. Isso é televisão. Quanto mais rápido ele aprender isso e relaxar, melhor ele será.”