Terry Holland, ex-técnico de basquete masculino da Virgínia, morre aos 80 anos

Terry Hollandque elevou Virgínia basquete à proeminência nacional durante 16 temporadas como treinador e mais tarde teve uma carreira distinta como administrador atlético, morreu, anunciou a escola na segunda-feira. ele tinha 80 anos.

Holland morreu na noite de domingo, segundo a escola, que confirmou a morte com a família. Sua saúde havia piorado desde ele foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2019 e ele parou de ocupar seu lugar de destaque na quadra nos jogos caseiros da Virgínia.

A Holanda assumiu um programa instável em 1974. Os Cavaliers tiveram apenas três temporadas de vitórias em 21 anos e a Holanda criou uma cultura que provou ser uma fórmula para o sucesso: seus Cavaliers jogaram na defesa robusta.

Duas de suas três primeiras equipes terminaram com recordes de derrotas, mas apenas mais uma o fez, já que a Holanda compilou um 326-173 registro, levou a Virgínia a nove torneios da NCAA, duas Final Fours e o título do NIT de 1980. Ele também orientou o cavaleiros ao seu primeiro título do Atlantic Coast Conference Tournament em 1976, apesar de um modesto recorde de 15-11 na temporada regular. Incluindo um período de cinco anos em Davidsono recorde da Holanda é 418-216.

Sua maior vitória, no entanto, provavelmente foi atrair o recruta mais cobiçado do país, Ralph Sampson, de 2,10 metros, de Harrisonburg, para se juntar aos Cavaliers na temporada 1979-80, e foi então que a reviravolta decolou.

“Terry Holland”, disse Sampson A Associated Press em uma entrevista no início deste mês, quando perguntado o que o fez escolher a nova Virgínia em vez de pretendentes mais estabelecidos. “Ele foi principalmente o fator decisivo. Boa escola, bons companheiros de equipe, boa educação, ACC. Quer dizer, você tinha Dean Smith e todas aquelas pessoas ao redor, mas ele entendeu meu comportamento e se encaixou no que eu queria em um treinador. Ele era o treinador perfeito adequado para mim.”

O Cavaliers venceu o NIT na temporada de calouros de Sampson e foi para o Torneio da NCAA em seus últimos três anos, chegando à Final Four em 1981 antes de perder para a Carolina do Norte nas semifinais nacionais.

Sampson, um futuro membro do Hall da Fama, ganhou as honras de jogador nacional do ano em cada uma de suas últimas três temporadas, e o perfil que sua presença proporcionou certamente ajudou a Holanda na construção de seu programa. Virginia voltou para a Final Four em sua primeira temporada sem Sampson, perdendo na prorrogação para Houston nas semifinais nacionais, e apareceu no Torneio da NCAA em quatro das últimas seis temporadas da Holanda como técnico.

A Holanda também construiu uma extensa árvore de treinamento, com muitos assistentes se tornando treinadores principais de sucesso. Entre eles: Rick Carlisle do Indiana Pacers, Jim Larraga em Miami, Jeff Jones no Old Dominion e ex-treinadores universitários de longa data Dave Odom e Seth Greenberg.

Com duas filhas, Holland também tinha apreço pelo futebol feminino, ex-treinador do Cavaliers Debbie Ryan disse. “Ele sabia que tínhamos que ir para Clemson e Georgia Tech, então ele nos ajudou a fazer com que a liga colocasse nós dois nos mesmos dias para jogar partidas duplas”, disse ela. “Voávamos para Clemson, de ônibus para a Georgia Tech e depois voltávamos, os times masculino e feminino juntos, para nos poupar de todo aquele desgaste.”

Ele também estava sempre preocupado com a hora certa, disse ela. “Ele não estava nem um pouco impressionado consigo mesmo“, disse ela, descrevendo-o como um cavalheiro sulista. “Ele estava lá apenas para garantir que esses meninos se tornassem homens e se tornassem bons homens.”

Quando ele desceu como treinador aos 48 anos, era para retornar à sua alma mater, Davidson, como diretor atlético, iniciando um mandato administrativo que o traria de volta à Virgínia cinco anos depois no mesmo cargo. Em 2001, ele se mudou para assistente especial do reitor da universidade e, em 2004, começou um período de oito anos como diretor atlético na Carolina do Leste antes de se aposentar em 2012.