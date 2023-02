Tesla aproveita aumento de vendas de anúncios do Super Bowl pagos por empresas rivais

YVocê provavelmente não se lembra de ter visto um anúncio da Tesla e isso é porque eles não os fazem.

A política da Tesla (pelo menos até agora) é não anunciar na imprensa, mas isso não significa que ela não lucre com anúncios que outros colocam.

Isso ganha uma nova dimensão na semana do Super Bowlo evento esportivo mais assistido do ano na televisão dos Estados Unidos, com audiências superiores a 150 milhões de telespectadores assistindo ao jogo ao vivo no país, enquanto a audiência global estimada é 10 vezes maior.

O efeito do Super Bowl nas vendas da Tesla

É claro que, para uma empresa com orçamento publicitário zero, a ideia de gastar até sete milhões de dólares em um anúncio de 30 segundos, mesmo que seja no Super Bowl, é impensável.

No entanto, os números de vendas dos primeiros quatro meses de 2022 mostram que os anúncios pagos por outras fabricantes de carros elétricos no último Super Bowl também promoveram a Tesla, a marca que Elon Musk conseguiu se apresentar como campeã e promotora global dessa tecnologia.

O gráfico a seguir mostra como em 14 de fevereiro, um dia após o Super Bowl de 2022, a taxa diária de pedidos da Tesla estabeleceu um recorde para aquela época do ano (o dobro do melhor de todos os tempos).

Logicamente, esta foi uma resposta a todos os outros anúncios de carros elétricos que as pessoas viram na TV durante o Super Bowl.

O que aconteceria se a Tesla anunciasse?

Claro, isso também pode ser analisado de outra maneira. Se o interesse pela Tesla se multiplicar depois que outras marcas anunciarem seus carros elétricos, que níveis de interesse elas poderiam atingir se a própria Tesla anunciasse?

De qualquer forma, teremos que ficar de olho em como se comporta o interesse do consumidor após o jogo porque mais uma vez haverá fabricantes (neste caso ninguém menos que a GM) promovendo seus carros elétricos.