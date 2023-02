The Best FIFA 2022: Real Madrid vira as costas a Messi e aos prêmios The Best da Argentina

FIFA irá hospedar O melhor prêmios na segunda-feira, 27 de fevereiro. Vencedor da Copa do Mundo Lionel Messi é esperado para ganhar o prêmio de melhor antes de Karim Benzemajá que a FIFA mudou os critérios, levando em consideração o desempenho dos jogadores ao longo de todo o ano civil e não na temporada.

O único madridista que se deslocou a Paris é o diretor de relações institucionais do clube, Emílio Butraguenoapesar de Thibaut Courtois, Luka Modric e Benzema sendo incluído no XI ideal.

Enquanto isso, a expedição de Barcelona será chefiada pelo presidente John Laporta. ele vai acompanhar Alexia Putellasque recebeu o prêmio The Best na última temporada.

A gala começará com a homenagem da FIFA ao saudoso Pelé e contará com Ronaldo Nazario como convidado especial. Junto com Gianni Infantinoeles prestarão homenagem ao homem considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Scaloni e Dibu à frente de Ancelotti e Courtois

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Lionel Scaloni concorrerá ao prêmio de Melhor Técnico da FIFA, enquanto Yassine Bounou, Thibaut Courtois e Emiliano Martinez são os finalistas do Melhor Goleiro Masculino da FIFA.

Sem Vinicius no XI ideal, apesar de suas figuras

Real Madrid não entendo porque nem Benzema nem Courtois nem Ancelotti nem Modric ele entregou um prêmio na segunda-feira.

Eles não viajaram para Paris devido ao calendário congestionado, mas os principais motivos pelos quais não comparecerão à gala é porque nenhum de seus jogadores será premiado, além do fato de Vinicius não estar entre os 26 finalistas do prêmio ideal da FIFPro XI.

O internacional brasileiro marcou 17 golos e distribuiu 10 assistências na LaLiga Santander, enquanto Cristiano Ronaldo conseguiu 18 gols e três assistências, com Neymar obtendo 13 gols e 11 assistências.

CR7 não participou da Liga dos Campeões, enquanto Neymar não marcou gols nas competições. Enquanto isso, Vinicius marcou quatro gols, incluindo o da vitória na final, e deu seis assistências aos companheiros.

A lista FIFA FIFPro World11 de 2022 do ano passado foi elaborada pelos próprios jogadores de futebol profissionais.

A lista inclui até cinco Real Madrid jogadores em Benzema, Courtois, Modric, Fede Valverde e Antonio Rudigerembora o alemão jogasse por Chelsea no primeiro semestre de 2022. Jogadores de futebol como Pedri e Gavi também fez o XI ideal, assim como seu companheiro de equipe Roberto Lewandowski.

A lista completa dos 26 candidatos é composta por Courtois, Emiliano Martinez e Alisson no gol, Rudiger, Theo Hernandez, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Alphonso Davies, Virgil Van Dijk, Josko Guardiol and Thiago Silva atrás, Modric, Valverde, Casemiro, Kevin De Bruyne, Enzo Fernandez, Jude Bellingham, Pedri e Gavi no meio-campo, assim como Benzema, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Neymar, Messi e Lewandowski no ataque.

Enquanto isso, Alexia é a favorita ao prêmio de Melhor Jogadora Feminina da FIFA.