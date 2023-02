The MMA Hour com Chael Sonnen no estúdio, Valentina Shevchenko, Yaroslav Amosov e Phil De Fries

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulando um fim de semana agitado em esportes de combate com Bellator 291, UFC Vegas 70, KSW 79 e Tommy Fury vs. Jake Paul.

14h: O campeão dos meio-médios do Bellator, Yaroslav Amosov, reflete sobre sua vitória sobre Logan Storley no Bellator 291.

14h20: O campeão peso-pesado do KSW, Phil De Fries, fala sobre sua vitória dominante sobre Todd Duffee no KSW 79.

14h40: A campeã peso-mosca do UFC Valentina Shevchenko faz uma prévia de sua defesa de título no UFC 285 contra Alexa Grasso.

15h: Meu velho amigo Chael Sonnen se junta a mim no estúdio para falar sobre as últimas notícias do MMA e do boxe.

16h: Parlay Pals está de volta para ver as melhores apostas no fim de semana e no UFC 285.

