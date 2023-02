The MMA Hour com Jake Paul, KSI no estúdio, Yair Rodriguez, Erin Blanchfield, Aaron Chalmers e Jasmine Jasudavicius

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show respondendo a todas as suas perguntas em outra rodada de On The Nose.

14h05: O peso pena do UFC Yair Rodriguez retorna após sua espetacular vitória pelo título interino no UFC 284.

14h30: KSI se junta a nós no estúdio para discutir sua última vitória no boxe, o que vem a seguir e muito mais.

15h35: O ex-lutador do Bellator e estrela de reality show Aaron Chalmers faz uma prévia de sua exibição de boxe no sábado contra Floyd Mayweather Jr.

16h: Erin Blanchfield rememora sua vitória sobre Jessica Andrade no UFC Vegas 69.

16h25: Jasmine Jasudavicius, peso mosca do UFC, faz uma prévia de sua luta neste sábado contra Gabriella Fernandes no UFC Vegas 70.

16h45: Jake Paul falará sobre sua próxima luta contra Tommy Fury no domingo.

17h15: GC e Parlay Pals fazem nossas melhores apostas para o fim de semana de esportes de combate.

