Theocom CONTRATA profissionais no Sudeste

A Theocom Telefonia Empresarial, consultoria especializada em vendas de telefonia empresarial e soluções completas em comunicação para micro, pequenas e médias empresas, está atrás de funcionários na cidade de Campinas, maior cidade do interior paulista. Dito isso, antes de dar mais detalhes, veja a lista de oportunidades:

Consultor Comercial – Campinas – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas Interno – Farmer Campinas – Campinas – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – ESPECIALIZADO EM TI – Campinas – SP – Efetivo;

Líder comercial – Campinas – SP – Efetivo;

Team Leader – Campinas – SP – Efetivo: Atingir o crescimento e as metas de vendas, gerenciando com sucesso a equipe comercial; Projetar e implementar um plano estratégico de vendas que expanda a base de clientes da empresa; Participar em conjunto com o RH do recrutamento e seleção de novos consultores;

Banco de Talentos – Campinas – SP.

Mais sobre a Theocom e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a Theocom, é válido deixar claro que, desde 2010, atua como parceiro oficial Vivo Empresas. Não à toa, conquistou o selo nível Diamante de qualidade, graças aos ótimos índices de satisfação de seus clientes. Em 2017, foi reconhecida pela operadora como o Melhor Parceiro B2B do Brasil!

Além disso, fornece atendimento remoto e personalizado por telefone e ferramentas digitais. Realiza análises periódicas do perfil de consumo de todos os clientes de forma automatizada, apresentando com proatividade as possíveis melhorias para os serviços contratados. Por fim, são mais de 11 mil clientes Vivo Empresas em sua carteira de atendimento por todo o Brasil.

