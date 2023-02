Thierry Henry, lenda do futebol francês, está de olho na vaga de técnico da USMNT

Tele USMNT ainda está procurando um treinador depois Gregg BerhalterO contrato do ex-jogador expirou no início deste ano, e um dos que está levantando a mão e querendo outra chance de treinar é a lenda francesa Thierry Henryque renunciou como Bélgicatécnico número 2 do time após o Copa do Mundo Catar 2022.

Durante uma entrevista com ele durante o Liga dos Campeões transmissões, anfitrião Kate Abdo perguntou se ele estaria interessado em concorrer ao cargo de USMNT.

“O que posso dizer é que, obviamente, Roberto Martinez fui treinar em Portugal e não vou com ele. Então, obviamente, ser o número 2 não é mais algo que eu gostaria de fazer. Respeito enormemente o treinador. Ele me deu uma chance quando ninguém mais estava fazendo isso… mas eu gostaria de ter uma chance novamente”, enfatizou.

Henry tem credenciais para ser técnico dos EUA

Atualmente, o USMNT é liderado interinamente por Anthony Hudson atualmente no cargo, mas Henry, 45, tem experiência como treinador, liderando Mônaco em 2018-19 e clube da MLS Impacto de Montreal (agora CF Montreal) em 2019-21.

E, mais recentemente, foi treinador-adjunto da seleção belga sob o comando de Martinez, que agora treina o Português time nacional.

“Conheço os jogadores? Sim, conheço os jogadores. Conheço a liga? Sim, conheço a liga”, disse Henry.

Henry deixou claro que quer voltar a ser técnico e diz que conhece bem o futebol americano.

Durante a mesma entrevista, Jamie Carragher comentou: “US Soccer, vamos lá. “

“Ele é um campeão mundial, um campeão europeu, ele conhece o campeonato. Os jogadores o respeitam. Deixe-o entrar”, concluiu.