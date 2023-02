TI quer álbum ‘Kill the King’ para enterrar seu título de ‘King of the South’

TI está farto de ser o “Rei do Sul” e está divulgando seu próximo álbum – “Kill the King” – como o funeral oficial de seu famoso slogan!!!

TMZ Hip-Hop cortou com TI esta semana e, por enquanto, ele está convencido de que “Kill the King” será seu último álbum solo.

O ícone do rap ATL explica que adotou esse rótulo real depois de ouvir Místico refere-se a si mesmo como “Prince of the South” no álbum de 2001 “Tarantula”. Tip diz que viu um vazio para o trono e o reivindicou.