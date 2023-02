Tiger Woods criticado pelo grupo de empoderamento das mulheres como misógino por brincadeira com absorventes internos

Tiger Woods está sendo criticado por um grupo de empoderamento feminino por sua pegadinha com absorventes internos em um evento do PGA Tour … dizendo como ele ousa, especialmente com uma filha em casa.

Açúcar KaraCEO do Women’s Global Empowerment Fund, disse ao TMZ … O momento do tampão de Tiger não foi apenas misógino, mas também surdo e totalmente desrespeitoso com mulheres e meninas em todo o mundo.

Sugar rasgou a lenda do golfe, imaginando se ele está insinuando que “os períodos são embaraçosos ou vergonhosos ou um sinal de fraqueza?”

Como você sabe … Tiger estava jogando sua rodada de sexta-feira no Genesis Invitational em Los Angeles com Justin Thomas quando ele bateu sua bola mais longe do que Justin e entregou um Tampax para seu amigo e concorrente. O sentimento equivocado – Justin bate “como uma garota”.

O grupo de mulheres diz que é triste ver Tiger fazer isso porque ele é um homem adulto com uma filha … e eles acham que a piada distrai dos sérios problemas envolvendo saúde mental e menstruação, que mulheres e meninas em todo o mundo enfrentam.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Tiger pediu desculpas / não se desculpou, dizendo “Era para ser tudo divertido e divertido. Obviamente não acabou assim. Se ofendi alguém de alguma forma, forma ou forma, sinto muito.” Em outras palavras, não é realmente um pedido de desculpas.”