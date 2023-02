Tiger Woods e Rory McIlroy abrem caminho para o TGL: Quais jogadores estarão lá e como será a nova competição?

Tiger Woods e Rory McIlroy colocou as pás prateadas em uma pilha de terra e deixou buracos consideráveis.

Com isso, sua liga de golfe de alta tecnologia ficou um pouco mais próxima do lançamento.

O cerimonial de inauguração da arena que abrigará a liga que está sendo convocada DATA foi realizada terça-feira em Colégio Estadual de Palm Beachcom Woods e McIlroy – dois dos co-fundadores da TMRW Sports – lá para a primeira etapa da construção real.

Quando o TGL será jogado?

TMRW – pronuncia-se “amanhã” – diz que o jogo TGL começará no início do próximo ano, e a liga será em parceria com o PGA Tour. Woods e McIlroy, até agora, têm 11 jogadores comprometidos com a liga. Além deles, a liga incluirá o número 1 do mundo Jon Rahm, Justin Thomas, Adam Scott, Collin Morikawa, Matt Fitzpatrick, Max Homa, Billy Horschel, Justin Rose e Xander Schauffele.

Essa lista inclui seis jogadores atualmente em 10º lugar ou melhor no mundo, além do maior sorteio do jogo em Woods.

“Em termos de experiência do torcedor, não será nada como o golfe já ofereceu antes”, disse McIlroy.

O conceito é o seguinte: seis equipes de três jogadores do PGA Tour, disputando partidas em um campo virtual baseado em dados que também inclui um complexo de jogo curto para chipping e putting.

Será jogado nas noites de segunda-feira, e levará apenas duas horas, com os torcedores da arena muito próximos da ação. Serão 15 partidas na temporada regular, seguidas de semifinais e uma final.

“Vamos ter emoção, vamos ter algo diferente, algo apaixonado”, disse Woods. “Já estivemos envolvidos em times antes, seja na Ryder Cup, na President’s Cup, nas seleções irlandesas, para mim no ensino médio, na faculdade, seja o que for. que você quer vencer e não vencer. Teremos esse tipo de emoção.”

E você pode apostar nisso. Literalmente, Woods apontou.

“As apostas fazem parte do nosso esporte, parte da nossa cultura”, disse Woods, depois se virou e olhou para McIlroy. “Não sabemos jogar golfe sem ele.”

O acesso faz parte do fascínio do conceito, juntamente com a tecnologia. Apenas um punhado de fãs em eventos típicos de golfe pode chegar perto da ação, e eles geralmente correm de buraco em buraco para ficar com um determinado grupo.

Os jogadores TGL serão microfonados

Os jogadores do TGL serão microfonados e os fãs não terão que adivinhar quais são seus processos de pensamento em determinadas cenas.

“Isso dará ao espectador em casa e também às pessoas na arena uma visão mais profunda de como fazemos as coisas e como pensamos nas coisas em nossa cabeça”, disse McIlroy. “É apenas uma análise mais aprofundada disso.”

Mike McCarley, outro co-fundador e ex-presidente do Golf Channel, disse que a arena será construída em um terreno não utilizado de 10 acres (435.600 pés quadrados). A parceria inclui iniciativas educacionais e recreativas que beneficiarão os alunos do estado de Palm Beach, além de oferecer estágios remunerados e outras oportunidades para alunos em tecnologia, hotelaria e serviços administrativos.

“Pense em como isso será legal para esta terra, este campus, para se tornar uma plataforma de lançamento para futuros líderes em esportes, mídia e tecnologia enquanto eles aprendem aqui como parte do TGL”, disse McCarley. “Estamos abrindo caminho para muito mais do que um sonho, muito mais do que uma liga de golfe em horário nobre.”