Tiger Woods entrega tampão a Justin Thomas após superá-lo no buraco

Prova adicional Tiger Woods está voltando à forma … o notório tagarela superou Justin Thomas em um buraco na quinta-feira, então pregou uma peça nele de uma forma que faria garotos de 15 anos rirem, mas também poderia ofender as mulheres.

O momento aconteceu no nono buraco da rodada de abertura dos caras no Genesis Invitational em Los Angeles … quando Tiger trouxe seu driver e acertou uma bola 323 jardas no fairway.