Tiger Woods oferece impressionante dia de abertura de 3 birdies consecutivos no Genesis Invitational

EUFaz literalmente anos desde que vimos Tiger Woods se divertindo muito jogando golfe e fazendo jogadas fantásticas no primeiro dia do Convite do Gênesis. O homem que já venceu 82 vezes no Circuito PGA estava organizando este evento e queria voltar ao esporte que tanto ama. A maior parte dos rendimentos deste torneio irá para a Fundação TGR, mas todas as pessoas se importavam em vê-lo jogar mais uma vez. Tigre não decepcionou. Mesmo tendo sofrido várias lesões ao longo de sua carreira, Tiger terminou quinta-feira com 2 abaixo do par 69.

Três birdies consecutivos para Tiger

O que causou esse resultado após um dia de golfe foram os três birdies consecutivos que Tiger Woods conseguiu durante os três buracos finais do torneio. Ele finalizou apenas cinco tacadas atrás dos líderes do torneio Max Homa e Keith Mitchell. Embora Woods tenha participado da seleção de 2022 O Campeonato Aberto em julho, Woods não era ele mesmo durante o evento, pois lutava contra várias lesões nas pernas. Ele também fez algumas aparições especiais com seu filho, Charlie Woods em um memorável torneio de pai e filho no PNC Championship.

Essa performance de Woods o deixou animado com a resposta de seu corpo, mas ainda falou sobre as lutas que ainda restam. Foi o que ele disse aos repórteres após o jogo: “Ainda consigo acertar os chutes, mas é a resistência da caminhada que é difícil. Isso é algo em que tivemos que trabalhar, caminhar distâncias na praia, basicamente apenas estressar, mas também ser capaz de me recuperar no dia seguinte e ver como é a inflamação e continuar praticando. Posso ter exagerado algumas vezes aqui ou ali, mas aqui estou.”