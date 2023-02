Tiger Woods retorna ao golfe com a mesma crença de que pode vencer

Tiger Woods se sente bem o suficiente para jogar no Riviera, seu primeiro torneio com corte e sem carrinho desde o British Open em julho passado. Ele já está olhando para o Masters. E sim, ele acha que pode vencer.

“Eu não teria me colocado aqui se não achasse que poderia vencer esses caras”, disse Woods na terça-feira antes do Genesis Invitational, que atraiu 19 dos 20 melhores jogadores do mundo.

Ele também sabe que não vence desde outubro de 2019 e que, aos 47 anos e com mais cirurgias do que títulos importantes (15), o tempo está se esgotando. Ele sabe disso. Ele simplesmente não está pronto para aceitá-lo.

Ele fica maravilhado com quanto tempo Tom Brady durou. Ele se lembra de quando John Elway se aposentou do Denver Broncos porque seu corpo não conseguia mais se recuperar como antes. O golfe não é um esporte de contato, mas se tornou um jogo para jovens. Apenas dois dos 10 melhores jogadores de golfe estão na faixa dos 30 anos. O mais velho é Rory McIlroy, de 33 anos.

Woods pode jogar. A questão é se ele pode competir, se ele pode vencer. Ele continua com 82 títulos do PGA Tour na carreira, um recorde que divide com Sam Snead, que tinha 67 anos quando foi eliminado em um PGA Championship.

Parte de Woods ficou aborrecido por ter sido celebrado por ter feito o corte no Masters no ano passado, sua primeira competição desde um acidente de carro em fevereiro de 2021 nos arredores de Los Angeles que quebrou os ossos da perna direita e do tornozelo.

“Estou lá para obter um W, ok? Portanto, não entendo que fazer o corte seja uma grande coisa”, disse Woods. “Se eu entrar no evento, é sempre para obter um W. Chegará um ponto no tempo em que meu corpo não me permitirá mais fazer isso, e provavelmente será mais cedo ou mais tarde. Mas me preparando para essa transição e sendo o papel de embaixador e apenas tentando estar aqui com os caras, não, isso não está no meu DNA.”

Ele desempenhou esse papel de embaixador no ano passado no Genesis Invitational como anfitrião do torneio. Ele também está liderando as reuniões privadas de jogadores voltadas para a construção de um novo modelo PGA Tour de torneios de elite como uma resposta ao LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita.

Seu anúncio na sexta-feira de que ele estava jogando levou a uma disputa por credenciais de mídia. A parte de trás da sala de imprensa na sede do clube Riviera estava alinhada com cerca de duas dúzias de fotógrafos esperando que ele aparecesse para sua coletiva de imprensa.

Justin Rose assistiu em dezembro Woods jogar com seu filho no PNC Championship, andando em um carrinho. Woods tem dito que consegue acertar todas as tacadas, que é caminhando até elas que fica difícil.

“Em termos da parte importante de como você pode acertar uma bola de golfe, você pode colocar uma bola no buraco, tudo isso parecia estar realmente em ordem”, disse Rose. “Mas sabemos que definitivamente não é com isso que ele luta, certo? É obviamente o lado físico de fazer quatro rodadas de golfe. (É) um sinal muito bom vê-lo em campo e se sentindo disposto e capaz de chegar aqui .”

Woods havia planejado jogar em seu Hero World Challenge nas Bahamas na primeira semana de dezembro, mas ao acelerar sua prática, ele desenvolveu fascite plantar que o impedia de andar. Ele disse que ainda lida com a fascite plantar, só que se tornou controlável. O tornozelo é o que lhe dá problemas.

Ele se preparou para o Riviera – e o Masters, e o que mais vier depois – com uma prática mais graduada de acertar bolas de golfe, caminhar pelo campo até cansar e depois caminhar um pouco mais até conseguir entrar em 18 buracos.

O que esperar? Nem mesmo Woods sabe.

As expectativas variaram durante sua carreira incomparável. Certa vez, ele passou dois meses inteiros em 2001 sem vencer, e a capa de uma revista de golfe dizia: “O que há de errado com Tiger?” Ele venceu suas próximas três partidas, incluindo o Masters.

Agora é se ele está se enganando sobre a vitória.

Woods não é mais motivado por pessimistas, produto da idade e da maturidade, com uma dose de realidade. Ele sabe que sua última vitória foi o Campeonato Zozo no Japão em 2019, seis meses depois de vencer o Masters.

Antes de sua cirurgia de fusão nas costas em 2017, quando era difícil apenas andar, Woods tinha motivos para se perguntar se algum dia jogaria. Ele acha que pode derrotar McIlroy e Scottie Scheffler, o novo número 1 do golfe. Mas há mais gratidão em simplesmente brincar.

“Aquelas operações nas costas foram difíceis”, disse ele. “Isso provou a mim mesmo, mais do que qualquer coisa, que eu ainda poderia fazer isso. … Em última análise, está dentro de mim e se acredito ou não que posso fazer isso. Não é o fator motivador externo.”

Quanto ao resto do ano, Woods sabe apenas que será uma programação limitada das majors e talvez mais algumas. Essa é uma boa previsão. Ele estava no Los Angeles Country Club na segunda-feira andando de carrinho para ver o percurso do norte antes do Aberto dos Estados Unidos.

O fim é mais cedo ou mais tarde, mas não é agora.