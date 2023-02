TikTok corre desenfreado com teorias após OVNI abatido no Alasca

Um objeto voador não identificado – literalmente, um OVNI – foi abatido pelos Estados Unidos nos arredores do Alasca … mas não é outro balão, e o TikTok está tendo um dia de campo de chapéu de papel alumínio.

Aqui está o acordo … a Casa Branca anunciou na sexta-feira que Presidente Biden ordenou a derrubada de mais um objeto no céu que estava inexplicavelmente em nosso espaço aéreo, que o Pentágono disse representar uma ameaça razoável para aeronaves civis devido à sua altitude (40.000 pés).

Ele foi localizado e vigiado pela inteligência dos EUA / militares da área do Alasca na quinta-feira, e no dia seguinte … JB disse para derrubá-lo, o que um caça F-22 fez sem problemas.

Quanto ao que exatamente é – e mais importante, como o governo está falando sobre isso – está envolto em mistério … como porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca John Kirby o descreveu para a mídia como do tamanho de um “carro pequeno”, mas não deu mais detalhes.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, descreveu o objeto como aproximadamente do tamanho de um carro pequeno. https://t.co/WweMhc5lzI pic.twitter.com/EW7lrYKt5k

Um caça militar dos Estados Unidos abateu um objeto voando na costa do Alasca na sexta-feira por ordem do presidente Joe Biden.

Felizmente, outros meios de comunicação conseguiram obter uma leitura melhor sobre isso de fontes anônimas de segurança nacional – com um oficial de alto escalão não identificado descrevendo-o à ABC News como “cinza cilíndrico e prateado”, ao mesmo tempo em que disse que parecia não tripulado e FLUTUANTE … e não parecendo ser dirigido ou impulsionado por nenhum sistema de aviação reconhecível.

Um “objeto de alta altitude” do tamanho de um carro pequeno foi descoberto voando sobre o Alasca a 40.000 pés. O Pentágono determinou que representava um risco potencial para aeronaves civis e Pres. Biden ordenou que fosse abatido. @MarthaRaddatz relatórios. https://t.co/OpwUbPTicr pic.twitter.com/3rcqjI1SZt

Há uma missão de recuperação em andamento para reunir os restos do que quer que seja essa coisa, mas até agora … não há muito mais sobre de onde veio, quais são suas capacidades ou sua intenção. Tio Sam disse com firmeza, no entanto, que não é outro balão chinês.