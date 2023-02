O Prefeito Ronaldo Lopes desembarca em Brasília neste início de semana para cumprir extensa agenda de trabalho. Entre os projetos fundamentais para a população penedense e ribeirinha, o gestor da cidade histórica leva uma pauta de extrema importância.

Ronaldo Lopes vai atuar junto à bancada federal alagoana para manter a sede da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em Penedo.

A mudança da estrutura administrativa para Maceió avança em suas questões burocráticas, processo iniciado há alguns anos, com a instalação transitória de escritório de apoio técnico do órgão federal na capital alagoana.

Retrocesso

“A saída da Codevasf representa um retrocesso econômico para Penedo e para os servidores que têm suas vidas estabilizadas, são famílias que residem em nossa cidade, com filhos nas escolas e satisfeitos com nossa qualidade de vida. Além dos transtornos para centenas de pessoas, a mudança da superintendência para Maceió representa uma perda de aproximadamente dois milhões de reais que circulam mensalmente na cidade, prejudicando o comércio local”, explica Ronaldo Lopes.

Além disso, a companhia que nasceu com a missão apoiar o desenvolvimento de cidades banhadas pelo rio São Francisco, abandona projetos em Alagoas, entre eles o Marituba, situado em Penedo; Boacica, localizado em Igreja Nova; e Itiúba, instalado em Porto Real do Colégio.

“Não faz sentido uma superintendência da Codevasf, que foi criada no Governo Guilherme Palmeira com uma grande luta do Deputado Hélio Lopes, ser cada vez mais afastada de suas bases, quando outras superintendências estão em cidades à margem do rio, a exemplo de Petrolina, no estado de Pernambuco, ou Juazeiro e Bom Jesus da Lapa, na Bahia”, argumenta Ronaldo Lopes.

Projetos

O Prefeito de Penedo acrescenta que a região do Baixo São Francisco tem importantes projetos de agricultura e piscicultura, sendo indispensável o apoio da Codevasf para o desenvolvimento de iniciativas que transformaram cidades como Petrolina e Juazeiro, exportadoras de frutos graças aos projetos de irrigação e a assistência do órgão federal.

“A luta para manter a superintendência alagoana em Penedo não é só minha e muito menos uma questão pessoal. Tirar a sede da Codevasf daqui significa abandonar os agricultores do Baixo São Francisco. É uma decisão política e administrativa que estou pleiteando em Brasília, para o bem dos ribeirinhos”, acrescenta Ronaldo Lopes, lançando o questionamento: a quem interessa a saída da Codevasf de Penedo?

