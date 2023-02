Tiroteio na Michigan State University: polícia divulga foto do suspeito

PA polícia diz que um homem atirou em pelo menos cinco pessoas na Michigan State University, e algumas têm ferimentos com risco de vida.

O suspeito estava foragido na noite desta segunda-feira. Ele foi descrito como um homem baixo com uma jaqueta jeans e boné, disse Chris Rozmanvice-chefe interino do departamento de polícia do campus.

Rozman disse que centenas de policiais estavam no campus de East Lansing para manter a segurança e capturar o atirador.

Os alunos foram instruídos a continuar abrigados no local. Tiroteios ocorreram em dois prédios do campus

A polícia descreveu o sujeito como mascarado e “à solta”

No Twitter, a polícia da universidade disse que parecia haver apenas um suspeito, descrito como um “homem baixo com uma máscara” e ainda foragido.

“Ainda estamos recebendo várias ligações de um atirador ativo no campus”, disse a polícia.

A polícia informou que as vítimas foram encaminhadas para um hospital local.

As autoridades ordenaram que alunos e funcionários se abrigassem no local após um relato de tiros disparados em Berkey Hall, um prédio acadêmico, no campus de East Lansing.

Em um alerta enviado pouco depois das 20h30, a polícia do campus relatou um “incidente com tiros ocorridos no campus de East Lansing ou próximo a ele”. O alerta aconselhou os alunos e funcionários a “proteger no local imediatamente” e monitorar alert.msu.edu para obter informações.

Por volta das 22h15, a polícia disse que Berkey, bem como as residências próximas, estavam protegidas.

Cenas caóticas na Michigan State University, onde um atirador ainda está foragido depois de matar (pelo menos) um e ferir mais.TW/@Jess_Isnt_Jaded

Separadamente, a polícia relatou um tiroteio no IM East, um centro recreativo para estudantes.

Aedan Kelley, um calouro que mora meia milha (menos de um quilômetro) a leste do campus, disse que trancou as portas e cobriu as janelas “por precaução”. As sirenes eram constantes, disse ele, e um helicóptero sobrevoava.

“É tudo muito assustador”, Kelley disse. “E então eu tenho todas essas pessoas me mandando mensagens de texto perguntando se eu estou bem, o que é impressionante.”

O estado de Michigan tem cerca de 50.000 alunos. East Lansing fica a cerca de 90 milhas (145 quilômetros) a noroeste de Detroit.

O Escola Secundária de East Lansing O auditório, onde uma reunião do conselho escolar estava sendo realizada na noite de segunda-feira, foi fechado e as pessoas estavam sendo impedidas de sair pela polícia, informou o Lansing State Journal.

Esta é uma história em desenvolvimento…