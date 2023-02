Titãs promovem Tim Kelly a coordenador ofensivo e contratam 1ª treinadora

Titãs do Tennessee o técnico Mike Vrabel diz que olhou para muitos candidatos ao sacudir sua comissão técnica.

Ficar em casa e promover Tim Kelly de passar de coordenador de jogo para coordenador ofensivo após uma temporada como o “encaixe certo”.

E Vrabel contratou um dos entrevistados para o cargo de coordenador em Charles London, agora o novo coordenador de jogo de passes e treinador de zagueiros do Tennessee, em uma enxurrada de movimentos anunciados na terça-feira.

“O que Tim finalmente conseguiu fazer foi fornecer alguma familiaridade e alguma transferência para o que estávamos fazendo, porque não acho que tudo esteja quebrado”, disse. Vrabel disse. “Eu não. Eu não acredito nisso. … Eu o vi convocar jogos nesta liga contra nós, senti que ele tem uma ótima sensação para o jogo.”

Kelly substitui Todd Downing, que foi demitido após duas temporadas. Antes de se juntar aos Titans para a temporada de 2022, Kelly trabalhou com o Houston Texans entre 2014 e 2021 com as últimas três temporadas como coordenador ofensivo.

Os Titãs ficaram em 28º lugar marcando uma média de 17,5 pontos por jogo, apesar de ficarem em sexto lugar quando o Tennessee ficou dentro dos 20 do adversário.

Os Titãs ficaram em 30º lugar em passes, com Ryan Tannehill perdendo cinco jogos e terminando a temporada como reserva por lesão.

Se os Titãs vão manter Tannehill, que tem mais um ano de contrato e completa 35 anos em julho, é apenas uma das próximas decisões a serem tomadas.

Vrabel disse que Tannehill está no prédio todos os dias e está “animado com o rumo que as coisas estão tomando”.

“Fora isso, não sei o que dizer a você”, disse Vrabel. “Temos que nos preparar aqui para adicionar muitas peças e encontrar maneiras de fazer isso.”

Assistente ofensivo para controle de qualidade sob o comando do então técnico do Titans, Mike Munchak, em 2011, London trabalhou com Kelly em Houston treinando running backs entre 2014 e 2017.

Ele treinou running backs em Chicago antes de passar as duas últimas temporadas treinando quarterbacks de Atlanta para o ex-coordenador ofensivo do Titans, Arthur Smith. Os Titãs tiveram sua melhor produção ofensiva em 2020 na última temporada de Smith como coordenador.

London também foi entrevistado no mês passado para a vaga de coordenador ofensivo de Washington.

“Algumas dessas coisas serão consistentes, mas haverá muitas que nos forçarão a aprender e crescer”, disse Vrabel.

Os Titans contrataram o ex-jogador da NFL Chris Harris como seu novo coordenador de jogo de passes defensivos e treinador de cornerbacks entre as mudanças anunciadas na terça-feira.

Lori Locust se torna a primeira técnica feminina dos Titãs

Vrabel também contratou a primeira assistente técnica em tempo integral da franquia, acrescentando Lori Locust como treinadora de controle de qualidade defensiva de Baía de Tampa junto com Justin Hamilton, coordenador defensivo da Virginia Tech nas últimas duas temporadas, na mesma posição.

Locust se junta à escoteira Mical Johnson, a primeira escoteira em tempo integral da equipe contratada em junho de 2021.

Proprietário controlador Amy Adams Strunk também contratou o primeiro gerente geral negro da franquia no mês passado em Ran Carthon.

Vrabel disse que achou o conhecimento de Locust excelente e gostou de suas reuniões no Senior Bowl da semana passada. Locust trabalhará principalmente com Ryan Crow treinando linebackers externos.

“Ela conseguiu”, disse Vrabel. “Ela tem experiência nesta liga e está animada por poder contratá-la. Eles fizeram ótimas defesas em Tampa.”

Locust passou as últimas quatro temporadas como treinador assistente de linha defensiva para Baía de Tampaincluindo os bucaneiros Super Bowl vitória na temporada 2020. Ela foi técnica assistente de linha defensiva na Alliance of American Football e estagiária na Baltimore Ravens durante o acampamento de treinamento de 2018.

Tony Dews está mudando de treinador de running backs e duas vezes líder da NFL, Derrick Henry, para tight end, enquanto Luke Steckel passa de treinador de tight end para o novo analista de jogo dos Titans. O técnico dos quarterbacks, Pat O’Hara, agora é o analista de jogo que passa.

Jason Houghtaling assume como técnico da linha ofensiva. Tennessee ainda deve contratar um treinador de running backs.

Harris jogou oito temporadas na NFL e passou as últimas nove como técnico. Ele passou as últimas três temporadas treinando os zagueiros do Washington. Ele também treinou com os Chargers e começou como treinador em 2013 no Chicago, onde Harris iniciou sua carreira na NFL em 2005.