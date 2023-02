Todd Duffee sobre a falsa luta viral de Gian Villante que enganou a internet – e por que deveria ter acontecido

Todd Duffee não tem certeza de como ele e Gian Villante se tornaram um pacote.

Em 2020, os dois veteranos se tornaram alvos involuntários de alguns divertidos trolls da Wikipedia. Semana após semana, durante os estágios iniciais da pandemia, uma luta apareceu nas escalações da Wikipedia para os próximos cards do UFC: Duffee x Villante. A luta, é claro, foi falsa, mas isso não impediu que ela enganasse inúmeros fãs e especialistas de MMA toda semana, incluindo um momento viral memorável do próprio Ariel Helwani do MMA Fighting.

Então, qual foi o acordo com Duffee vs. Villante e por que chamou a atenção de tantos?

Seu palpite é tão bom quanto o de Duffee, embora ele certamente estivesse ciente do fenômeno assim que começou – e ele teria aceitado o passeio se a piada de alguma forma levasse a uma briga real.

“A luta deveria ter acontecido”, disse Duffee recentemente no A Hora do MMArindo.

“A luta deveria ter acontecido, com certeza. Acho que o Gian também teria gostado, teria sido uma luta emocionante. … Eu queria ver a luta também. Lamento não poder trazê-lo para vocês.

Infelizmente, o confronto dos sonhos de todos os confrontos dos sonhos não era para acontecer.

Lesões repetidas mantiveram Duffee fora dos gramados por quase quatro anos após sua última luta no UFC contra Jeff Hughes em setembro de 2019, que terminou em no-contest. Foi mais do mesmo para um lutador que passou longos períodos de sua carreira no MMA preso na prateleira devido a uma variedade de lesões e problemas fora da jaula. Duffee admitiu que lutou em tempos “sombrios” enquanto sua carreira estagnou devido a fatores fora de seu controle, mas agora, aos 37 anos, o talento peso-pesado está totalmente saudável novamente e pronto para recuperar o tempo perdido.

Duffee revelado em A Hora do MMA que ele assinou um contrato com a KSW e está definido para disputar o título dos pesos pesados ​​da promoção contra Phil De Fries em 25 de fevereiro no KSW 79.

“Sinto que estou em uma ótima posição”, disse Duffee.

“[KSW is] vendendo 50.000 [seat] arenas. Eles têm 50.000 pessoas em algumas dessas arenas, então é emocionante. Phil é um adversário difícil. Ele é o top 25 do mundo agora. Ele se recompôs. Ele parece muito mais feliz na jaula. Então, para mim, é uma partida emocionante. O que me deixa mais empolgado é esse cara na minha frente, ele é um verdadeiro teste muito bom. E eu não sabia na época, mas estou animado para conseguir esse cinturão também, para ser sincero.

“Acho que vai ser uma coisa muito emocionante de se ter. E eu sempre tive um alvo estranho nas minhas costas, mas agora há uma razão para ter um alvo nas minhas costas, eu acho, uma vez que eu ganhei o cinturão. Então vai se sentir um pouco melhor também, tenho certeza.

Duffee e De Fries também têm uma história juntos. A dupla se enfrentou anteriormente em 2012 no UFC 155, com Duffee marcando uma paralisação no primeiro round que rendeu o prêmio de Nocaute da Noite. Foi uma das três vitórias de Duffee no UFC em suas seis aparições com a promoção de 2009-10 e novamente de 2012-19, mas também veio contra uma versão muito diferente de De Fries.

Desde aquela época, De Fries se transformou em um campeão peso-pesado dominante para KSW. O lutador de 36 anos venceu 10 lutas consecutivas e defendeu o título do KSW sete vezes – uma sequência que inclui paralisações dos veteranos do UFC Luis Henrique e Darko Stosic, além de duas vitórias sobre o ex-campeão meio-pesado do KSW Tomasz Narkun. De Fries fez tudo isso enquanto defendia a saúde mental e o papel que desempenhou na reviravolta de sua carreira.

“Estou feliz que ele tenha se recomposto. Estou animado”, disse Duffee. “Vai ser uma luta mais dura. Eu esperava uma luta dura naquela época [in 2012], para ser honesto. Ficou claro que ele meio que – eu me lembro de como foi a luta, ansiedade seria uma boa palavra para isso. Quero dizer, ele estava pressionando.

“Ele falou sobre isso. Não há nenhum segredo lá. Mas isso é lutar. Você tem que trabalhar com isso, e isso é uma grande parte da luta. Parece que ele se recompôs. Vai ser uma guerra. Espero uma luta de cinco rounds.

“Mas ele ainda é Phil”, acrescentou Duffee.

Em suma, Duffee está apenas animado por estar de volta ao jogo e saudável para competir depois de passar pela montanha-russa que sua carreira tomou na última década.

Quanto à superluta que o mundo do MMA nunca teve, não espere que Duffy chame seu antigo amigo da Wikipedia se ele fizer o trabalho no KSW 79. Afinal, Villante se aposentou do MMA em 2021.

“Acho que vou ser o próximo da fila, especialmente se você está me dizendo que ele se aposentou”, disse Duffee, rindo novamente. “Se ele se aposentou, não quero lutar com um cara que não quer lutar.

“Você não se aposenta porque quer lutar, você se aposenta porque não quer lutar.”