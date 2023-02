Tokens de fãs: os fãs do Real Sociedad continuam o processo de escolha do design da braçadeira de capitão

Tele apoia Real Sociedade estão atualmente envolvidos em um processo para escolher a braçadeira de capitão que o líder do Real Madrid usará em algumas partidas nesta temporada.

Terá a assinatura de Michael Soroartista conhecido como Marrazketabar que trabalha regularmente com o clube, e em breve estará disponível para compra nas lojas oficiais do clube.

Houve uma pesquisa inicial para Real Sociedade ventiladores, que viram o design externo escolhido, com opção de Real Sociedade distintivo sobre a vitória da bandeira ikurrina.

Agora é a vez de participar de uma segunda enquete, onde será escolhido o design do interior, enquete que já está no ar no aplicativo Socios.com.

Os torcedores poderão escolher entre três designs diferentes que combinam as cores do time de diferentes formas.

Terminada esta fase de votação, a terceira e última enquete decidirá qual frase motivacional será incluída no interior.

Assim, os torcedores terão participado de três pesquisas diferentes por meio do Socios.com, provedor oficial do Real Sociedad Fan Token ($RSO).

Quando você pode votar no design da braçadeira da Real Sociedad?

A enquete atual ficará aberta até o dia 19 de fevereiro. Nela, os fãs poderão escolher o design de interiores da braçadeira votando novamente entre três opções diferentes.

Para participar desta nova iniciativa, basta possuir pelo menos um Real Sociedad Fan Token, que pode ser adquirido através do aplicativo Socios.com, disponível gratuitamente para iOS e Android.

O que são Tokens de Fã do Socios.com?

Tokens de torcedor são ativos digitais que dão aos fãs de esportes acesso a um novo canal de comunicação e interação com seus times favoritos por meio do aplicativo Socios.com.

Nesta plataforma, repleta de recursos de entretenimento, os torcedores podem compartilhar sua paixão por seu time com outros torcedores por meio de diferentes jogos, competições e concursos, e podem até ganhar vários prêmios por sua fidelidade.

Cada vez que um usuário interage com qualquer uma das funcionalidades do aplicativo, ele ganha pontos e tokens de fidelidade (SSU) que pode resgatar.

O que são e o que você pode fazer com $RSO Fan Tokens?

Esta enquete mencionada acima é a terceira enquete obrigatória proposta por Real Sociedade desde que lançou o Fan Tokens $RSO em 17 de outubro.

Antigamente, havia uma pesquisa para escolher qual camisa histórica iria à venda na loja do clube e o desenho externo da braçadeira.

A torcida escolheu a camisa preta e dourada com a qual o time disputou a Liga dos Campeões na temporada 2013/14 e, como já mencionado, o desenho da bandeira ikurrina.

Desde o seu lançamento, os $RSO Fan Tokens permitiram que os torcedores ganhassem mercadorias oficiais autografadas, ingressos para a Reale Arena e experiências únicas, como viajar com o time para uma partida da Liga Europa ou jogar uma partida dos sonhos com outros torcedores ao lado de lendas do clube como Xabi Prieto na Real Arena.