Tokens de fãs: U2, Evanescence… Torcedores da Juventus escolhem música para o Allianz Stadium

Juventus está com dificuldades em alguns segundos tempos nesta temporada, mas é uma tendência que pode melhorar com a última decisão tomada pelo clube através do portal Socios.com.

Agora, o torcedor poderá escolher a música que vai animar o time no intervalo.

O clube criou uma nova iniciativa onde torcedores de posse de Tokens de fãs $ JUV poderá votar para decidir qual música será tocada no Allianz Stadium.

Quem já foi ao Estádio da Juventus pelo menos uma vez na vida sabe a importância da componente musical em cada jogo: mais um motivo para valorizar a enquete disponível no app.

Cinco opções, apenas uma música no Allianz Stadium

No total, os detentores do Token Torcedor poderão escolher entre cinco músicas e o clube será obrigado a tocar a música mais votada no sistema de som.

Cinco artistas de classe mundial, como The Prodigy, Evanescence U2, The Offspring ou Woodkid estão na disputa, mas apenas um deles terá a honra de acompanhar a Juventus em sua próxima partida.

Firestarter – O Prodígio

Traga-me à vida – Evanescence

Elevação – U2

Saia e jogue – The Offspring

Corra menino corra – Woodkid

Esta iniciativa faz parte de uma série de concursos e pesquisas que Juventus oferece aos seus fãs, incluindo, por exemplo, a escolha de Marcello Lippi‘s dizendo que ele usou com os jogadores, cerca de dez dias atrás, antes de jogar a partida contra Fiorentina.

O que são os $JUV Fan Tokens?

Os Fan Tokens $JUV são ativos digitais gerenciados usando a tecnologia blockchain da Chiliz.

Seu número de participações é limitado e sua propriedade é registrada na blockchain por toda a vida.

Com um único $JUV você pode ter acesso a benefícios exclusivos e múltiplas vantagens como torcedor da Juventus, por exemplo, votar nas decisões do clube ou ter acesso VIP a partidas ou eventos.

fichas de fãs não têm prazo de validade e não exigem o pagamento de uma taxa de renovação anual e a posse de $JUV dá acesso a recompensas e prêmios.