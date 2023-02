Tokens de torcedor: Gimenez x Álvaro: derby de Madri será decidido pelo jogador decisivo da 23ª rodada

Real Madrid e Atletico Madrid dividiram os despojos depois de um duelo equilibrado no Estádio Santiago Bernabéu no sábado.

Um ponto para cada um que mantém Atlético nas posições da Liga dos Campeões e os ajuda a diminuir a diferença para os líderes Barcelona na corrida pelo título.

Uma partida onde Real Madrid teve mais posse de bola, o que lhes permitiu gerar chances mais claras do que o Atlético.

No entanto, se há algo que a equipa de Diego Simeone faz bem é aproveitar as oportunidades. E assim eles fizeram.

Um duelo que terminou empatado decidirá o Jogador Decisivo da Jornada entre o zagueiro do Atlético de Madrid José Maria Gimenez e atacante do Real Madrid Álvaro Rodríguez.

Começando com um dos personagens centrais, Gimenez saiu do banco devido a reinildoda lesão e mudou o rumo da partida. O zagueiro uruguaio foi o jogador que mais venceu duelos aéreos e teve o maior percentual de duelos vencidos.

Na verdade, o gol que ele marcou veio de uma bola parada após cabecear para casa após um cruzamento. Entretanto, seu alto índice de acertos de mais de 80 por cento nos passes também justifica que o jogador tenha sido tão decisivo na defesa quanto no ataque. Por isso é candidato a Jogador Decisivo da Jornada do Socios.com.

Álvaro Rodríguez foi o outro jogador que se destacou no duelo. O atacante uruguaio se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid.

O Real Madrid produto da academia saiu do banco para empatar no final do jogo e é candidato a Jogador Decisivo da Jornada.

Agora é só aguardar os votos, pois os dois homens vão disputar o prêmio. Qualquer Álvaro ou Gimenez poderia ser o Jogador Decisivo da 23ª Jornada, mas apenas um conseguirá este reconhecimento pelos votantes do MARCA e do Socios.com.

Participe e ganhe uma bola toda semana

A cada dia de jogo, o MARCA.com ativará uma enquete em sua cobertura ao vivo de cada partida da LaLiga Santander e os usuários registrados no site poderão escolher quem consideram ter sido o jogador decisivo da partida.

Um vencedor surgirá de cada partida. Terminadas todas as partidas da semana, será lançada uma enquete na qual os leitores poderão escolher o Jogador Decisivo da partida entre os 10 vencedores das 10 partidas.

O Socios.com sorteará uma bola oficial da LaLiga entre os que participarem dessas votações.

No final da temporada, os participantes da votação final para o Jogador Decisivo da temporada participarão do sorteio para entregar fisicamente o prêmio no MARCA Pichichi Awards Gala.